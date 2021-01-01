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Tiger T610 против Snapdragon 821

Tiger T610
VS
Snapdragon 821
Tiger T610
Snapdragon 821

Мы сравнили 8-ядерный Unisoc Tiger T610 (ARM Mali G52 MP2) с его более старым соперником в лице 4-ядерного Qualcomm Snapdragon 821 (Adreno 530). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Unisoc Tiger T610
  • Более новый - выпущен на 2 года и 11 месяцев позже
  • Имеет на 4 ядра больше
  • Меньший размер транзистора (12 против 14 нанометров)
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Qualcomm Snapdragon 821
  • В 2.3 раза выше пропускная способность памяти (29.8 против 13 Гбит/с)
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Tiger
  • Показывает на 72% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • На 30% выше частота процессора (2342 против 1800 МГц)
  • Выше частота графического ускорителя (на 6%)
  • Набирает немного больше (на 5%) баллов в AnTuTu 8 – 172K vs 164K

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Tiger T610
vs
Snapdragon 821

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Tiger T610
164305
Snapdragon 821 +5%
172577
CPU 51322 58492
GPU 51412 54966
Memory 31211 29058
UX 27269 32663
Total score 164305 172577
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Tiger T610 +42%
1057
Snapdragon 821
745
Image compression - 51.2 Mpixels/s
Face detection - 7.96 images/s
Speech recognition - 15.4 words/s
Machine learning - 14 images/s
Camera shooting - 10.7 images/s
HTML 5 - 0.71 Mnodes/s
SQLite - 239.7 Krows/s

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Tiger T610 и Snapdragon 821

Центральный процессор

Архитектура 2x 1.8 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.342 ГГц – Kryo
2x 1.6 ГГц – Kryo
Количество ядер 8 4
Частота 1800 МГц 2342 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L1 128 КБ 64 КБ
Кэш L2 2 МБ 3 МБ
Кэш L3 1 МБ -
Техпроцесс 12 нм 14 нм
Количество транзисторов - 2 млрд.
TDP 10 Вт 11 Вт

Графический ускоритель

GPU ARM Mali G52 MP2 Adreno 530
Архитектура Bifrost Adreno 500
Частота GPU 614 МГц 653 МГц
Вычислительных блоков 2 2
Шейдерных блоков 32 256
FLOPS 302 Гфлопс 519 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11 11.2

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 1800 МГц 1866 МГц
Шина 2x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 13 Гбит/сек До 29.8 Гбит/сек
Объем До 6 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Hexagon 680
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1, UFS 2.0
Макс. разрешение дисплея 2160 x 1080 3840 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры 1x 16МП, 2x 8МП 1x 28МП, 2x 13МП
Запись видео 1K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV 192 кГц/24 бит

Связь и сети

Модем - X12
Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 4.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Июнь 2019 года Июль 2016 года
Класс Бюджетный Флагман
Номер модели - MSM8996 Pro
Официальный сайт - Сайт Qualcomm Snapdragon 821

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Комментарии

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