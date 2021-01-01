Tiger T610 против Snapdragon 835
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Unisoc Tiger T610 (с графикой ARM Mali G52 MP2) и Qualcomm Snapdragon 835 (Adreno 540). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
26
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
18
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
57
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
32
Основные отличия
Преимущества Unisoc Tiger T610
- Более новый - выпущен на 2 года и 7 месяцев позже
- Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Qualcomm Snapdragon 835
- В 2.3 раза выше пропускная способность памяти (29.8 против 13 Гбит/с)
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Tiger
- Показывает на 85% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Набирает существенно больше (на 68%) баллов в AnTuTu 8 – 276K vs 164K
- На 36% выше частота процессора (2450 против 1800 МГц)
- Меньший размер транзистора (10 против 12 нанометров)
- Выше частота графического ускорителя (на 16%)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 8
|CPU
|51322
|81260
|GPU
|51412
|109179
|Memory
|31211
|49789
|UX
|27269
|38165
|Total score
|164305
|276316
GeekBench 5
Single-Core Score
341
Snapdragon 835 +12%
382
Multi-Core Score
1057
Snapdragon 835 +62%
1714
|Image compression
|-
|95.3 Mpixels/s
|Face detection
|-
|13.3 images/s
|Speech recognition
|-
|31.5 words/s
|Machine learning
|-
|24.1 images/s
|Camera shooting
|-
|14.5 images/s
|HTML 5
|-
|1.99 Mnodes/s
|SQLite
|-
|534.8 Krows/s
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Tiger T610 и Snapdragon 835
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 1.8 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
|4x 2.45 ГГц – Kryo 280 (Cortex-A73)
4x 1.9 ГГц – Kryo 280 (Cortex-A53)
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|1800 МГц
|2450 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8.1-A
|Кэш L1
|128 КБ
|128 КБ
|Кэш L2
|2 МБ
|2 МБ
|Кэш L3
|1 МБ
|-
|Техпроцесс
|12 нм
|10 нм
|Количество транзисторов
|-
|3 млрд.
|TDP
|10 Вт
|9 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|ARM Mali G52 MP2
|Adreno 540
|Архитектура
|Bifrost
|Adreno 500
|Частота GPU
|614 МГц
|710 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|2
|Шейдерных блоков
|32
|256
|FLOPS
|302 Гфлопс
|558 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|11
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1800 МГц
|1866 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 13 Гбит/сек
|До 29.8 Гбит/сек
|Объем
|До 6 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Hexagon 682
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|2160 x 1080
|3840 x 2160
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 16МП, 2x 8МП
|1x 32МП, 2x 16МП
|Запись видео
|1K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 30FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|Qualcomm aptX, Qualcomm Aqstic
Связь и сети
|Модем
|-
|X16 LTE
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 16
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 1000 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
Общая информация
|Дата анонса
|Июнь 2019 года
|Ноябрь 2016 года
|Класс
|Бюджетный
|Флагман
|Номер модели
|-
|MSM8998
|Официальный сайт
|-
|Сайт Qualcomm Snapdragon 835
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