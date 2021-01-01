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Tiger T610 против Exynos 7870

Tiger T610
VS
Exynos 7870
Tiger T610
Exynos 7870

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Unisoc Tiger T610 (с графикой ARM Mali G52 MP2) и Samsung Exynos 7870 (Mali-T830 MP1). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Unisoc Tiger T610
  • Показывает в 13.1 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Более новый - выпущен на 3 года и 4 месяца позже
  • Набирает существенно больше (на 81%) баллов в AnTuTu 9 – 178K vs 98K
  • Меньший размер транзистора (12 против 14 нанометров)
  • На 13% выше частота процессора (1800 против 1600 МГц)
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Samsung Exynos 7870
  • Выше частота графического ускорителя (на 14%)
  • На 15% выше пропускная способность памяти (14.9 против 13 Гбит/с)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Tiger T610
vs
Exynos 7870

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Tiger T610 +81%
178379
Exynos 7870
98587
CPU 68033 37842
GPU 33458 8879
Memory 35470 24965
UX 39886 25972
Total score 178379 98587
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Tiger T610 +171%
349
Exynos 7870
129
Multi-Core Score
Tiger T610 +122%
1088
Exynos 7870
489
Image compression - 20.9 Mpixels/s
Face detection - 4.16 images/s
Speech recognition - 12.3 words/s
Machine learning - 5.76 images/s
Camera shooting - 2.79 images/s
HTML 5 - 0.45 Mnodes/s
SQLite - 130.2 Krows/s

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Tiger T610 и Exynos 7870

Центральный процессор

Архитектура 2x 1.8 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55		 8x 1.6 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 1800 МГц 1600 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L1 128 КБ -
Кэш L2 2 МБ -
Кэш L3 1 МБ -
Техпроцесс 12 нм 14 нм
Количество транзисторов - 2 млрд.
TDP 10 Вт 3 Вт

Графический ускоритель

GPU ARM Mali G52 MP2 Mali-T830 MP1
Архитектура Bifrost Midgard
Частота GPU 614 МГц 700 МГц
Вычислительных блоков 2 1
Шейдерных блоков 32 16
FLOPS 302 Гфлопс 23 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 11 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 1800 МГц 933 МГц
Шина 2x 16 Бит 1x 32 Бит
Пропускная способность До 13 Гбит/сек До 14.9 Гбит/сек
Объем До 6 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2160 x 1080 1920 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 16МП, 2x 8МП 1x 16МП, 2x 8МП
Запись видео 1K при 30FPS 1K при 60FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 6
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 50 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 4.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Июнь 2019 года Февраль 2016 года
Класс Бюджетный Бюджетный
Официальный сайт - Сайт Samsung Exynos 7870

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Комментарии

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