Tiger T610 против Exynos 7870
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Unisoc Tiger T610 (с графикой ARM Mali G52 MP2) и Samsung Exynos 7870 (Mali-T830 MP1). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
26
13
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
12
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
57
44
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
29
18
Основные отличия
Преимущества Unisoc Tiger T610
- Показывает в 13.1 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Более новый - выпущен на 3 года и 4 месяца позже
- Набирает существенно больше (на 81%) баллов в AnTuTu 9 – 178K vs 98K
- Меньший размер транзистора (12 против 14 нанометров)
- На 13% выше частота процессора (1800 против 1600 МГц)
- Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Samsung Exynos 7870
- Выше частота графического ускорителя (на 14%)
- На 15% выше пропускная способность памяти (14.9 против 13 Гбит/с)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|68033
|37842
|GPU
|33458
|8879
|Memory
|35470
|24965
|UX
|39886
|25972
|Total score
|178379
|98587
GeekBench 5
Single-Core Score
Tiger T610 +171%
349
129
Multi-Core Score
Tiger T610 +122%
1088
489
|Image compression
|-
|20.9 Mpixels/s
|Face detection
|-
|4.16 images/s
|Speech recognition
|-
|12.3 words/s
|Machine learning
|-
|5.76 images/s
|Camera shooting
|-
|2.79 images/s
|HTML 5
|-
|0.45 Mnodes/s
|SQLite
|-
|130.2 Krows/s
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Tiger T610 и Exynos 7870
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 1.8 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
|8x 1.6 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|1800 МГц
|1600 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|128 КБ
|-
|Кэш L2
|2 МБ
|-
|Кэш L3
|1 МБ
|-
|Техпроцесс
|12 нм
|14 нм
|Количество транзисторов
|-
|2 млрд.
|TDP
|10 Вт
|3 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|ARM Mali G52 MP2
|Mali-T830 MP1
|Архитектура
|Bifrost
|Midgard
|Частота GPU
|614 МГц
|700 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|1
|Шейдерных блоков
|32
|16
|FLOPS
|302 Гфлопс
|23 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|1.2
|Версия DirectX
|11
|11
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR3
|Частота памяти
|1800 МГц
|933 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|1x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 13 Гбит/сек
|До 14.9 Гбит/сек
|Объем
|До 6 ГБ
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|2160 x 1080
|1920 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 16МП, 2x 8МП
|1x 16МП, 2x 8МП
|Запись видео
|1K при 30FPS
|1K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 30FPS
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|H.264, H.265
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 6
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 50 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|4.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Июнь 2019 года
|Февраль 2016 года
|Класс
|Бюджетный
|Бюджетный
|Официальный сайт
|-
|Сайт Samsung Exynos 7870
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1