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Tiger T610 против Exynos 7884B

Tiger T610
VS
Exynos 7884B
Tiger T610
Exynos 7884B

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Unisoc Tiger T610 (с графикой ARM Mali G52 MP2) и Samsung Exynos 7884B (Mali-G71 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Unisoc Tiger T610
  • Показывает в 4.7 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает существенно больше (на 52%) баллов в AnTuTu 8 – 164K vs 108K
  • На 15% выше частота процессора (1800 против 1560 МГц)
  • Меньший размер транзистора (12 против 14 нанометров)
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Samsung Exynos 7884B
  • Выше частота графического ускорителя (на 25%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Tiger T610
vs
Exynos 7884B

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Tiger T610 +52%
164305
Exynos 7884B
108045
CPU 51322 42407
GPU 51412 18521
Memory 31211 28230
UX 27269 6072
Total score 164305 108045
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Tiger T610 +39%
341
Exynos 7884B
245
Multi-Core Score
Tiger T610 +19%
1057
Exynos 7884B
891
Image compression - 52.1 Mpixels/s
Face detection - 7.24 images/s
Speech recognition - 20.1 words/s
Machine learning - 13.4 images/s
Camera shooting - 6.02 images/s
HTML 5 - 1.06 Mnodes/s
SQLite - 283.6 Krows/s

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Tiger T610 и Exynos 7884B

Центральный процессор

Архитектура 2x 1.8 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55		 2x 1.56 ГГц – Cortex-A73
6x 1.35 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 1800 МГц 1560 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L1 128 КБ -
Кэш L2 2 МБ -
Кэш L3 1 МБ -
Техпроцесс 12 нм 14 нм
Количество транзисторов - 2 млрд.
TDP 10 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU ARM Mali G52 MP2 Mali-G71 MP2
Архитектура Bifrost Bifrost
Частота GPU 614 МГц 770 МГц
Вычислительных блоков 2 2
Шейдерных блоков 32 32
FLOPS 302 Гфлопс 64 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 1800 МГц 1333 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 13 Гбит/сек -
Объем До 6 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2160 x 1080 2220 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 16МП, 2x 8МП 1x 21МП, 2x 16МП
Запись видео 1K при 30FPS 1K при 60FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Июнь 2019 года Сентябрь 2019 года
Класс Бюджетный Бюджетный

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Комментарии

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