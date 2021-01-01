Tiger T610 против Exynos 7884B
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Unisoc Tiger T610 (с графикой ARM Mali G52 MP2) и Samsung Exynos 7884B (Mali-G71 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
26
19
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
18
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
57
58
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
32
26
Основные отличия
Преимущества Unisoc Tiger T610
- Показывает в 4.7 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Набирает существенно больше (на 52%) баллов в AnTuTu 8 – 164K vs 108K
- На 15% выше частота процессора (1800 против 1560 МГц)
- Меньший размер транзистора (12 против 14 нанометров)
- Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Samsung Exynos 7884B
- Выше частота графического ускорителя (на 25%)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 8
|CPU
|51322
|42407
|GPU
|51412
|18521
|Memory
|31211
|28230
|UX
|27269
|6072
|Total score
|164305
|108045
GeekBench 5
Single-Core Score
Tiger T610 +39%
341
245
Multi-Core Score
Tiger T610 +19%
1057
891
|Image compression
|-
|52.1 Mpixels/s
|Face detection
|-
|7.24 images/s
|Speech recognition
|-
|20.1 words/s
|Machine learning
|-
|13.4 images/s
|Camera shooting
|-
|6.02 images/s
|HTML 5
|-
|1.06 Mnodes/s
|SQLite
|-
|283.6 Krows/s
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Tiger T610 и Exynos 7884B
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 1.8 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
|2x 1.56 ГГц – Cortex-A73
6x 1.35 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|1800 МГц
|1560 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|128 КБ
|-
|Кэш L2
|2 МБ
|-
|Кэш L3
|1 МБ
|-
|Техпроцесс
|12 нм
|14 нм
|Количество транзисторов
|-
|2 млрд.
|TDP
|10 Вт
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|ARM Mali G52 MP2
|Mali-G71 MP2
|Архитектура
|Bifrost
|Bifrost
|Частота GPU
|614 МГц
|770 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|2
|Шейдерных блоков
|32
|32
|FLOPS
|302 Гфлопс
|64 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|11
|11
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4
|Частота памяти
|1800 МГц
|1333 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 13 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 6 ГБ
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|2160 x 1080
|2220 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 16МП, 2x 8МП
|1x 21МП, 2x 16МП
|Запись видео
|1K при 30FPS
|1K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 30FPS
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Июнь 2019 года
|Сентябрь 2019 года
|Класс
|Бюджетный
|Бюджетный
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