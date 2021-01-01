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Tiger T610 против Exynos 7885

Tiger T610
VS
Exynos 7885
Tiger T610
Exynos 7885

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Unisoc Tiger T610 (с графикой ARM Mali G52 MP2) и Samsung Exynos 7885 (Mali-G71 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Unisoc Tiger T610
  • Показывает в 10.4 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Более новый - выпущен на 1 год и 4 месяца позже
  • Меньший размер транзистора (12 против 14 нанометров)
  • Набирает больше (на 19%) баллов в AnTuTu 8 – 164K vs 138K
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Samsung Exynos 7885
  • Выше частота графического ускорителя (в 2.1 раза)
  • На 22% выше частота процессора (2200 против 1800 МГц)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Tiger T610
vs
Exynos 7885

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Tiger T610 +19%
164305
Exynos 7885
138207
CPU 51322 55018
GPU 51412 25265
Memory 31211 30641
UX 27269 35906
Total score 164305 138207
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Tiger T610 +7%
341
Exynos 7885
319
Multi-Core Score
Tiger T610 +2%
1057
Exynos 7885
1036
Image compression - 60.6 Mpixels/s
Face detection - 8.46 images/s
Speech recognition - 20.8 words/s
Machine learning - 14.4 images/s
Camera shooting - 7.03 images/s
HTML 5 - 1.18 Mnodes/s
SQLite - 312.2 Krows/s

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Tiger T610 и Exynos 7885

Центральный процессор

Архитектура 2x 1.8 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.2 ГГц – Cortex-A73
6x 1.6 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 1800 МГц 2200 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L1 128 КБ 64 КБ
Кэш L2 2 МБ -
Кэш L3 1 МБ -
Техпроцесс 12 нм 14 нм
Количество транзисторов - 2 млрд.
TDP 10 Вт 8 Вт

Графический ускоритель

GPU ARM Mali G52 MP2 Mali-G71 MP2
Архитектура Bifrost Bifrost
Частота GPU 614 МГц 1300 МГц
Вычислительных блоков 2 2
Шейдерных блоков 32 32
FLOPS 302 Гфлопс 29 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 1800 МГц 1800 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 13 Гбит/сек -
Объем До 6 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2160 x 1080 2220 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 16МП, 2x 8МП 1x 21МП, 2x 16МП
Запись видео 1K при 30FPS 1K при 60FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Июнь 2019 года Февраль 2018 года
Класс Бюджетный Средний класс
Официальный сайт - Сайт Samsung Exynos 7885

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Комментарии

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