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Tiger T610 против Exynos 8895

Tiger T610
VS
Exynos 8895
Tiger T610
Exynos 8895

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Unisoc Tiger T610 (с графикой ARM Mali G52 MP2) и Samsung Exynos 8895 (Mali-G71 MP20). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Unisoc Tiger T610
  • Более новый - выпущен на 2 года и 4 месяца позже
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Samsung Exynos 8895
  • В 2.2 раза выше пропускная способность памяти (29 против 13 Гбит/с)
  • Выше частота графического ускорителя (на 47%)
  • На 29% выше частота процессора (2314 против 1800 МГц)
  • Меньший размер транзистора (10 против 12 нанометров)
  • Показывает на 16% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает немного больше (на 5%) баллов в AnTuTu 8 – 173K vs 164K

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Tiger T610
vs
Exynos 8895

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Tiger T610
164305
Exynos 8895 +5%
173156
CPU 51322 58492
GPU 51412 54965
Memory 31211 29058
UX 27269 32663
Total score 164305 173156
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Tiger T610
341
Exynos 8895 +11%
379
Multi-Core Score
Tiger T610
1057
Exynos 8895 +47%
1556
Image compression - 99.55 Mpixels/s
Face detection - 14.55 images/s
Speech recognition - 26.3 words/s
Machine learning - 20.35 images/s
Camera shooting - 15.55 images/s
HTML 5 - 1.52 Mnodes/s
SQLite - 475.7 Krows/s

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Tiger T610 и Exynos 8895

Центральный процессор

Архитектура 2x 1.8 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55		 4x 2.314 ГГц – Exynos M2
4x 1.69 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 1800 МГц 2314 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L1 128 КБ 64 КБ
Кэш L2 2 МБ 2 МБ
Кэш L3 1 МБ -
Техпроцесс 12 нм 10 нм
Количество транзисторов - 3 млрд.
TDP 10 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU ARM Mali G52 MP2 Mali-G71 MP20
Архитектура Bifrost Bifrost
Частота GPU 614 МГц 900 МГц
Вычислительных блоков 2 20
Шейдерных блоков 32 320
FLOPS 302 Гфлопс 349 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1800 МГц 1866 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 13 Гбит/сек До 29 Гбит/сек
Объем До 6 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2160 x 1080 4096 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры 1x 16МП, 2x 8МП 1x 28МП, 2x 16МП
Запись видео 1K при 30FPS 4K при 120FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS 4K при 120FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV 192 kHz/24 bit

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 16
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 1000 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Июнь 2019 года Февраль 2017 года
Класс Бюджетный Флагман
Официальный сайт - Сайт Samsung Exynos 8895

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Комментарии

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