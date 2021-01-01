Tiger T610 против Exynos 8895
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Unisoc Tiger T610 (с графикой ARM Mali G52 MP2) и Samsung Exynos 8895 (Mali-G71 MP20). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
26
33
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
18
19
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
57
56
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
32
35
Основные отличия
Преимущества Unisoc Tiger T610
- Более новый - выпущен на 2 года и 4 месяца позже
- Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Samsung Exynos 8895
- В 2.2 раза выше пропускная способность памяти (29 против 13 Гбит/с)
- Выше частота графического ускорителя (на 47%)
- На 29% выше частота процессора (2314 против 1800 МГц)
- Меньший размер транзистора (10 против 12 нанометров)
- Показывает на 16% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Набирает немного больше (на 5%) баллов в AnTuTu 8 – 173K vs 164K
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 8
|CPU
|51322
|58492
|GPU
|51412
|54965
|Memory
|31211
|29058
|UX
|27269
|32663
|Total score
|164305
|173156
GeekBench 5
Single-Core Score
341
Exynos 8895 +11%
379
Multi-Core Score
1057
Exynos 8895 +47%
1556
|Image compression
|-
|99.55 Mpixels/s
|Face detection
|-
|14.55 images/s
|Speech recognition
|-
|26.3 words/s
|Machine learning
|-
|20.35 images/s
|Camera shooting
|-
|15.55 images/s
|HTML 5
|-
|1.52 Mnodes/s
|SQLite
|-
|475.7 Krows/s
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Tiger T610 и Exynos 8895
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 1.8 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
|4x 2.314 ГГц – Exynos M2
4x 1.69 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|1800 МГц
|2314 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|128 КБ
|64 КБ
|Кэш L2
|2 МБ
|2 МБ
|Кэш L3
|1 МБ
|-
|Техпроцесс
|12 нм
|10 нм
|Количество транзисторов
|-
|3 млрд.
|TDP
|10 Вт
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|ARM Mali G52 MP2
|Mali-G71 MP20
|Архитектура
|Bifrost
|Bifrost
|Частота GPU
|614 МГц
|900 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|20
|Шейдерных блоков
|32
|320
|FLOPS
|302 Гфлопс
|349 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|11
|11
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1800 МГц
|1866 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 13 Гбит/сек
|До 29 Гбит/сек
|Объем
|До 6 ГБ
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|2160 x 1080
|4096 x 2160
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 16МП, 2x 8МП
|1x 28МП, 2x 16МП
|Запись видео
|1K при 30FPS
|4K при 120FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 30FPS
|4K при 120FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|192 kHz/24 bit
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 16
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 1000 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou
Общая информация
|Дата анонса
|Июнь 2019 года
|Февраль 2017 года
|Класс
|Бюджетный
|Флагман
|Официальный сайт
|-
|Сайт Samsung Exynos 8895
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