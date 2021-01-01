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Tiger T610 против Exynos 9609

Tiger T610
VS
Exynos 9609
Tiger T610
Exynos 9609

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Unisoc Tiger T610 (с графикой ARM Mali G52 MP2) и Samsung Exynos 9609 (Mali-G72 MP3). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Unisoc Tiger T610
  • Показывает на 17% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Samsung Exynos 9609
  • Выше частота графического ускорителя (на 47%)
  • На 22% выше частота процессора (2200 против 1800 МГц)
  • Меньший размер транзистора (10 против 12 нанометров)
  • Набирает больше (на 13%) баллов в AnTuTu 8 – 185K vs 164K

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Tiger T610
vs
Exynos 9609

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Tiger T610
164305
Exynos 9609 +13%
185206
CPU 51322 69198
GPU 51412 34563
Memory 31211 47856
UX 27269 33126
Total score 164305 185206
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Tiger T610 +4%
341
Exynos 9609
327
Multi-Core Score
Tiger T610
1057
Exynos 9609 +17%
1238
Image compression - 77.65 Mpixels/s
Face detection - 11.55 images/s
Speech recognition - 25.65 words/s
Machine learning - 18.2 images/s
Camera shooting - 9.99 images/s
HTML 5 - 1.69 Mnodes/s
SQLite - 441.15 Krows/s

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Tiger T610 и Exynos 9609

Центральный процессор

Архитектура 2x 1.8 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55		 4x 2.2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.6 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 1800 МГц 2200 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L1 128 КБ -
Кэш L2 2 МБ -
Кэш L3 1 МБ -
Техпроцесс 12 нм 10 нм
Количество транзисторов - 3 млрд.
TDP 10 Вт 9 Вт

Графический ускоритель

GPU ARM Mali G52 MP2 Mali-G72 MP3
Архитектура Bifrost Bifrost
Частота GPU 614 МГц 900 МГц
Вычислительных блоков 2 3
Шейдерных блоков 32 48
FLOPS 302 Гфлопс 259 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 1800 МГц -
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 13 Гбит/сек -
Объем До 6 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Да
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2160 x 1080 2560 x 1600
Макс. разрешение фотокамеры 1x 16МП, 2x 8МП 1x 48МП, 2x 16МП
Запись видео 1K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Июнь 2019 года Май 2019 года
Класс Бюджетный Средний класс
Официальный сайт - Сайт Samsung Exynos 9609

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Комментарии

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