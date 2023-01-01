Tiger T612 против Helio G37
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Unisoc Tiger T612 (с графикой Mali-G57 MP1) и MediaTek Helio G37 (PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
23
18
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
59
63
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
28
25
Основные отличия
Преимущества Unisoc Tiger T612
- Набирает существенно больше (на 82%) баллов в AnTuTu 9 – 208K vs 114K
- Более новый - выпущен на 2 года и 4 месяца позже
Преимущества MediaTek Helio G37
- На 28% выше частота процессора (2300 против 1800 МГц)
- Выше частота графического ускорителя (на 11%)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|67603
|33595
|GPU
|22171
|16969
|Memory
|61955
|25788
|UX
|58129
|38644
|Total score
|208014
|114461
GeekBench 5
Single-Core Score
Tiger T612 +94%
345
178
Multi-Core Score
Tiger T612 +40%
1314
938
3DMark
|Graphics test
|2 FPS
|-
|Score
|419
|-
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Tiger T612 и Helio G37
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 1.8 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
|4x 2.3 ГГц – Cortex-A53
4x 1.8 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|1800 МГц
|2300 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8.2-A
|Техпроцесс
|12 нм
|12 нм
|TDP
|-
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G57 MP1
|PowerVR GE8320
|Архитектура
|Valhall
|Rogue
|Частота GPU
|614 МГц
|680 МГц
|Вычислительных блоков
|1
|2
|Шейдерных блоков
|-
|32
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|1.2
|Версия DirectX
|11
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|1600 МГц
|Шина
|2x 32 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|-
|До 14.9 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|-
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1, UFS 2.2
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|2160 x 1080
|2400 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 50МП
|1x 50МП, 2x 13МП
|Запись видео
|1K при 30FPS
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 30FPS
|1080p при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|H.264, H.265
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 7
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
Общая информация
|Дата анонса
|Май 2022 года
|Январь 2020 года
|Класс
|Бюджетный
|Бюджетный
|Номер модели
|-
|MT6765V/CB
|Официальный сайт
|Сайт Unisoc Tiger T612
|Сайт MediaTek Helio G37
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