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Tiger T612 против Helio G96

Tiger T612
VS
Helio G96
Tiger T612
Helio G96

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Unisoc Tiger T612 (с графикой Mali-G57 MP1) и MediaTek Helio G96 (Mali G57 MC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Unisoc Tiger T612
  • Более новый - выпущен на 7 месяцев позже
Преимущества MediaTek Helio G96
  • Набирает существенно больше (на 58%) баллов в AnTuTu 9 – 333K vs 210K
  • На 14% выше частота процессора (2050 против 1800 МГц)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Tiger T612
vs
Helio G96

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Tiger T612
210705
Helio G96 +58%
333828
CPU 67603 91356
GPU 22171 79799
Memory 61955 59837
UX 58129 99762
Total score 210705 333828
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Tiger T612
350
Helio G96 +55%
541
Multi-Core Score
Tiger T612
1341
Helio G96 +41%
1888

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Tiger T612
н/д
Helio G96
1084
Stability - 98%
Graphics test - 6 FPS
Score - 1084

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile - 72 FPS
[Low]
Call of Duty: Mobile - 42 FPS
[Medium]
Fortnite - 26 FPS
[Low]
Shadowgun Legends - 58 FPS
[Low]
World of Tanks Blitz - 66 FPS
[Medium]
Genshin Impact - 23 FPS
[Low]
Mobile Legends: Bang Bang - 51 FPS
[Ultra]
Смартфон - Xiaomi Poco M4 Pro
1080 x 2400
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Tiger T612 и Helio G96

Центральный процессор

Архитектура 2x 1.8 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.05 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 1800 МГц 2050 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.2-A
Техпроцесс 12 нм 12 нм

Графический ускоритель

GPU Mali-G57 MP1 Mali G57 MC2
Архитектура Valhall Valhall
Частота GPU - 950 МГц
Вычислительных блоков - 2
Шейдерных блоков - 32
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти - 2133 МГц
Шина - 2x 16 Бит
Пропускная способность - До 17.1 Гбит/сек
Объем - До 10 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор - Да
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1, UFS 2.2 eMMC 5.1, UFS 2.2
Макс. разрешение дисплея 2160 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 16МП 1x 108МП, 2x 16МП
Запись видео 1K при 30FPS 2K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS 2K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 13
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с -
Скорость загрузки До 150 Мбит/с -
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Январь 2022 года Июнь 2021 года
Класс Бюджетный Средний класс
Номер модели - MT6781
Официальный сайт - Сайт MediaTek Helio G96

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