Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Unisoc Tiger T612 (с графикой Mali-G57 MP1) и MediaTek Helio G96 (Mali G57 MC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.