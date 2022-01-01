Tiger T612 против Helio G96
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Unisoc Tiger T612 (с графикой Mali-G57 MP1) и MediaTek Helio G96 (Mali G57 MC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
29
39
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
10
28
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
59
63
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
30
42
Основные отличия
Преимущества Unisoc Tiger T612
- Более новый - выпущен на 7 месяцев позже
Преимущества MediaTek Helio G96
- Набирает существенно больше (на 58%) баллов в AnTuTu 9 – 333K vs 210K
- На 14% выше частота процессора (2050 против 1800 МГц)
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|67603
|91356
|GPU
|22171
|79799
|Memory
|61955
|59837
|UX
|58129
|99762
|Total score
|210705
|333828
GeekBench 5
Single-Core Score
350
Helio G96 +55%
541
Multi-Core Score
1341
Helio G96 +41%
1888
3DMark
|Stability
|-
|98%
|Graphics test
|-
|6 FPS
|Score
|-
|1084
Игры
|PUBG Mobile
|-
|72 FPS
[Low]
|Call of Duty: Mobile
|-
|42 FPS
[Medium]
|Fortnite
|-
|26 FPS
[Low]
|Shadowgun Legends
|-
|58 FPS
[Low]
|World of Tanks Blitz
|-
|66 FPS
[Medium]
|Genshin Impact
|-
|23 FPS
[Low]
|Mobile Legends: Bang Bang
|-
|51 FPS
[Ultra]
|Смартфон
|-
|Xiaomi Poco M4 Pro
1080 x 2400
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Tiger T612 и Helio G96
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 1.8 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
|2x 2.05 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|1800 МГц
|2050 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8.2-A
|Техпроцесс
|12 нм
|12 нм
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G57 MP1
|Mali G57 MC2
|Архитектура
|Valhall
|Valhall
|Частота GPU
|-
|950 МГц
|Вычислительных блоков
|-
|2
|Шейдерных блоков
|-
|32
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|11
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|-
|2133 МГц
|Шина
|-
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|-
|До 17.1 Гбит/сек
|Объем
|-
|До 10 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|-
|Да
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1, UFS 2.2
|eMMC 5.1, UFS 2.2
|Макс. разрешение дисплея
|2160 x 1080
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 16МП
|1x 108МП, 2x 16МП
|Запись видео
|1K при 30FPS
|2K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 30FPS
|2K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 13
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|-
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|-
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|5.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Январь 2022 года
|Июнь 2021 года
|Класс
|Бюджетный
|Средний класс
|Номер модели
|-
|MT6781
|Официальный сайт
|-
|Сайт MediaTek Helio G96
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