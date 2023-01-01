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Tiger T612 против Helio G99

Tiger T612
VS
Helio G99
Tiger T612
Helio G99

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Unisoc Tiger T612 (с графикой Mali-G57 MP1) и MediaTek Helio G99 (Mali-G57 MC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio G99
  • Меньший размер транзистора (6 против 12 нанометров)
  • Набирает существенно больше (на 78%) баллов в AnTuTu 9 – 370K vs 208K
  • Выше частота графического ускорителя (на 63%)
  • На 22% выше частота процессора (2200 против 1800 МГц)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Tiger T612
vs
Helio G99

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Tiger T612
208014
Helio G99 +78%
370787
CPU 67603 103872
GPU 22171 84760
Memory 61955 85275
UX 58129 100549
Total score 208014 370787
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Tiger T612
345
Helio G99 +62%
558
Multi-Core Score
Tiger T612
1314
Helio G99 +38%
1816
Image compression - 114.8 Mpixels/s
Face detection - 14.3 images/s
Speech recognition - 36.1 words/s
Machine learning - 30.2 images/s
Camera shooting - 16.4 images/s
HTML 5 - 1.73 Mnodes/s
SQLite - 599.6 Krows/s

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Tiger T612
419
Helio G99 +225%
1362
Stability - 99%
Graphics test 2 FPS 8 FPS
Score 419 1362

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Tiger T612 и Helio G99

Центральный процессор

Архитектура 2x 1.8 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.2 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 1800 МГц 2200 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Техпроцесс 12 нм 6 нм

Графический ускоритель

GPU Mali-G57 MP1 Mali-G57 MC2
Архитектура Valhall Valhall
Частота GPU 614 МГц 1000 МГц
Вычислительных блоков 1 2
Шейдерных блоков - 32
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 4266 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность - До 17.1 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 10 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор - Да
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1, UFS 2.2 UFS 2.2
Макс. разрешение дисплея 2160 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 50МП 1x 108МП, 2x 16МП
Запись видео 1K при 30FPS 2K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS 2K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 13
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с -
Скорость загрузки До 150 Мбит/с -
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Май 2022 года Май 2022 года
Класс Бюджетный Средний класс
Официальный сайт Сайт Unisoc Tiger T612 Сайт MediaTek Helio G99

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Комментарии

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