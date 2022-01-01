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Tiger T612 против Snapdragon 750G

Tiger T612
VS
Snapdragon 750G
Tiger T612
Snapdragon 750G

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Unisoc Tiger T612 (с графикой Mali-G57 MP1) и Qualcomm Snapdragon 750G (Adreno 619). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Unisoc Tiger T612
  • Более новый - выпущен на 1 год и 4 месяца позже
Преимущества Qualcomm Snapdragon 750G
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Tiger
  • Набирает существенно больше (на 85%) баллов в AnTuTu 9 – 389K vs 210K
  • Меньший размер транзистора (8 против 12 нанометров)
  • На 22% выше частота процессора (2200 против 1800 МГц)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Tiger T612
vs
Snapdragon 750G

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Tiger T612
210705
Snapdragon 750G +85%
389221
CPU 67603 120081
GPU 22171 93174
Memory 61955 67916
UX 58129 107157
Total score 210705 389221
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Tiger T612
1341
Snapdragon 750G +49%
1993
Image compression - 119.5 Mpixels/s
Face detection - 18.1 images/s
Speech recognition - 30.1 words/s
Machine learning - 28.55 images/s
Camera shooting - 18.5 images/s
HTML 5 - 2.38 Mnodes/s
SQLite - 612.55 Krows/s

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Stability - 99%
Graphics test - 6 FPS
Score - 1116

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile - 58 FPS
[High]
Call of Duty: Mobile - 37 FPS
[High]
Fortnite - 28 FPS
[Medium]
Shadowgun Legends - 61 FPS
[Low]
World of Tanks Blitz - 60 FPS
[Ultra]
Mobile Legends: Bang Bang - 56 FPS
[Ultra]
Смартфон - Xiaomi Mi 10T Lite
1080 x 2400
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Tiger T612 и Snapdragon 750G

Центральный процессор

Архитектура 2x 1.8 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.2 ГГц – Kryo 570 Gold (Cortex-A77)
6x 1.8 ГГц – Kryo 570 Silver (Cortex-A55)
Количество ядер 8 8
Частота 1800 МГц 2200 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.3-A
Техпроцесс 12 нм 8 нм
TDP - 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G57 MP1 Adreno 619
Архитектура Valhall Adreno 600
Частота GPU - 825 МГц
Вычислительных блоков - 2
Шейдерных блоков - 128
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти - 2133 МГц
Шина - 2x 16 Бит
Пропускная способность - До 17 Гбит/сек
Объем - До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор - Hexagon 694
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1, UFS 2.2 UFS 2.1, UFS 2.2, UFS 3.0
Макс. разрешение дисплея 2160 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 16МП 1x 192МП, 2x 32МП
Запись видео 1K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - X52
Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 210 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.0 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Январь 2022 года Сентябрь 2020 года
Класс Бюджетный Средний класс
Номер модели - SM7225
Официальный сайт - Сайт Qualcomm Snapdragon 750G

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