Tiger T612 против Snapdragon 750G
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Unisoc Tiger T612 (с графикой Mali-G57 MP1) и Qualcomm Snapdragon 750G (Adreno 619). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
29
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
10
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
59
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
30
Основные отличия
Преимущества Unisoc Tiger T612
- Более новый - выпущен на 1 год и 4 месяца позже
Преимущества Qualcomm Snapdragon 750G
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Tiger
- Набирает существенно больше (на 85%) баллов в AnTuTu 9 – 389K vs 210K
- Меньший размер транзистора (8 против 12 нанометров)
- На 22% выше частота процессора (2200 против 1800 МГц)
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|67603
|120081
|GPU
|22171
|93174
|Memory
|61955
|67916
|UX
|58129
|107157
|Total score
|210705
|389221
GeekBench 5
Single-Core Score
350
Snapdragon 750G +89%
661
Multi-Core Score
1341
Snapdragon 750G +49%
1993
|Image compression
|-
|119.5 Mpixels/s
|Face detection
|-
|18.1 images/s
|Speech recognition
|-
|30.1 words/s
|Machine learning
|-
|28.55 images/s
|Camera shooting
|-
|18.5 images/s
|HTML 5
|-
|2.38 Mnodes/s
|SQLite
|-
|612.55 Krows/s
3DMark
|Stability
|-
|99%
|Graphics test
|-
|6 FPS
|Score
|-
|1116
Игры
|PUBG Mobile
|-
|58 FPS
[High]
|Call of Duty: Mobile
|-
|37 FPS
[High]
|Fortnite
|-
|28 FPS
[Medium]
|Shadowgun Legends
|-
|61 FPS
[Low]
|World of Tanks Blitz
|-
|60 FPS
[Ultra]
|Mobile Legends: Bang Bang
|-
|56 FPS
[Ultra]
|Смартфон
|-
|Xiaomi Mi 10T Lite
1080 x 2400
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Tiger T612 и Snapdragon 750G
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 1.8 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
|2x 2.2 ГГц – Kryo 570 Gold (Cortex-A77)
6x 1.8 ГГц – Kryo 570 Silver (Cortex-A55)
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|1800 МГц
|2200 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8.3-A
|Техпроцесс
|12 нм
|8 нм
|TDP
|-
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G57 MP1
|Adreno 619
|Архитектура
|Valhall
|Adreno 600
|Частота GPU
|-
|825 МГц
|Вычислительных блоков
|-
|2
|Шейдерных блоков
|-
|128
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|11
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|-
|2133 МГц
|Шина
|-
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|-
|До 17 Гбит/сек
|Объем
|-
|До 12 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|-
|Hexagon 694
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1, UFS 2.2
|UFS 2.1, UFS 2.2, UFS 3.0
|Макс. разрешение дисплея
|2160 x 1080
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 16МП
|1x 192МП, 2x 32МП
|Запись видео
|1K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 30FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|-
|X52
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 1200 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 210 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|6
|Bluetooth
|5.0
|5.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Январь 2022 года
|Сентябрь 2020 года
|Класс
|Бюджетный
|Средний класс
|Номер модели
|-
|SM7225
|Официальный сайт
|-
|Сайт Qualcomm Snapdragon 750G
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