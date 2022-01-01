Главная > Сравнение мобильных процессоров > Tiger T616 vs Helio G70 – что лучше?

Tiger T616 против Helio G70

Tiger T616
VS
Helio G70
Tiger T616
Helio G70

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Unisoc Tiger T616 (с графикой Mali-G57 MP1) и MediaTek Helio G70 (Mali-G52 2EEMC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Unisoc Tiger T616
  • Более новый - выпущен на позже
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества MediaTek Helio G70
  • Выше частота графического ускорителя (на 9%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Tiger T616
vs
Helio G70

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Tiger T616
н/д
Helio G70
206651
CPU - 71576
GPU - 32528
Memory - 47070
UX - 56283
Total score - 206651
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Tiger T616
377
Helio G70 +4%
393
Multi-Core Score
Tiger T616 +7%
1388
Helio G70
1296
Image compression - 79.7 Mpixels/s
Face detection - 11.6 images/s
Speech recognition - 24.4 words/s
Machine learning - 18 images/s
Camera shooting - 9.43 images/s
HTML 5 - 1.5 Mnodes/s
SQLite - 395.3 Krows/s

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Tiger T616
н/д
Helio G70
594
Graphics test - 3 FPS
Score - 594

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile - 31 FPS
[High]
Call of Duty: Mobile - 30 FPS
[Low]
Shadowgun Legends - 52 FPS
[Low]
World of Tanks Blitz - 52 FPS
[Ultra]
Mobile Legends: Bang Bang - 53 FPS
[High]
Смартфон - Realme C3
720 x 1600
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Tiger T616 и Helio G70

Центральный процессор

Архитектура 2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55		 2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.7 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L2 - 320 КБ
Кэш L3 - 1 МБ
Техпроцесс 12 нм 12 нм
Количество транзисторов - 5.5 млрд.
TDP - 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G57 MP1 Mali-G52 2EEMC2
Архитектура Bifrost Bifrost
Частота GPU 750 МГц 820 МГц
Вычислительных блоков 1 2
Шейдерных блоков 16 32
FLOPS - 54.6 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1800 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность - До 13.41 Гбит/сек
Объем До 6 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Да
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.0, UFS 2.1, UFS 2.2 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2160 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 16МП 1x 48МП, 2x 16МП
Запись видео 1K при 30FPS 2K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS 2K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 100 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Январь 2021 года Январь 2020 года
Класс Бюджетный Средний класс
Номер модели - MT6769V/CB
Официальный сайт - Сайт MediaTek Helio G70

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
1 (25%)
3 (75%)
Всего проголосовало: 4

Сравнения с конкурентами

1. Unisoc Tiger T616 и Qualcomm Snapdragon 665
2. Unisoc Tiger T616 и MediaTek Helio G80
3. Unisoc Tiger T616 и MediaTek Helio G35
4. Unisoc Tiger T616 и MediaTek Helio G96
5. MediaTek Helio G70 и Qualcomm Snapdragon 665
6. MediaTek Helio G70 и Qualcomm Snapdragon 660
7. MediaTek Helio G70 и Helio G90T
8. MediaTek Helio G70 и Qualcomm Snapdragon 460
9. MediaTek Helio G70 и Helio G85
▶️ Сравнить другие SoC

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Helio G70 с Tiger T616, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры