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Tiger T616 против Snapdragon 765

Tiger T616
VS
Snapdragon 765
Tiger T616
Snapdragon 765

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Unisoc Tiger T616 (с графикой Mali-G57 MP1) и Qualcomm Snapdragon 765 (Adreno 620). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Unisoc Tiger T616
  • Более новый - выпущен на 1 год и 1 месяц позже
Преимущества Qualcomm Snapdragon 765
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Tiger
  • Меньший размер транзистора (7 против 12 нанометров)
  • Набирает существенно больше (на 51%) баллов в AnTuTu 9 – 341K vs 226K
  • На 15% выше частота процессора (2300 против 2000 МГц)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Tiger T616
vs
Snapdragon 765

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Tiger T616
226197
Snapdragon 765 +51%
341268
CPU 71236 100566
GPU 24887 93170
Memory 64760 60216
UX 64509 85370
Total score 226197 341268
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Tiger T616
383
Snapdragon 765 +55%
594
Multi-Core Score
Tiger T616
1398
Snapdragon 765 +37%
1912

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Tiger T616 и Snapdragon 765

Центральный процессор

Архитектура 2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55		 1x 2.3 ГГц – Kryo 475 Prime (Cortex-A76)
1x 2.2 ГГц – Kryo 475 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 475 Silver (Cortex-A55)
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2300 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.3-A
Техпроцесс 12 нм 7 нм
TDP - 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G57 MP1 Adreno 620
Архитектура Bifrost Adreno 600
Частота GPU 750 МГц 750 МГц
Вычислительных блоков 1 3
Шейдерных блоков 16 192
FLOPS - 600 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность - До 17 Гбит/сек
Объем До 6 ГБ До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Hexagon 696
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.0, UFS 2.1, UFS 2.2 eMMC 5.1, UFS 3.0
Макс. разрешение дисплея 2160 x 1080 3200 x 1800
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 16МП 1x 192МП, 2x 22МП
Запись видео 1K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - X52
Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 210 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Январь 2021 года Декабрь 2019 года
Класс Бюджетный Средний класс
Номер модели - SM7250-AA
Официальный сайт - Сайт Qualcomm Snapdragon 765

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