Tiger T616 против Snapdragon 765
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Unisoc Tiger T616 (с графикой Mali-G57 MP1) и Qualcomm Snapdragon 765 (Adreno 620). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
31
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
11
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
59
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
32
Основные отличия
Преимущества Unisoc Tiger T616
- Более новый - выпущен на 1 год и 1 месяц позже
Преимущества Qualcomm Snapdragon 765
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Tiger
- Меньший размер транзистора (7 против 12 нанометров)
- Набирает существенно больше (на 51%) баллов в AnTuTu 9 – 341K vs 226K
- На 15% выше частота процессора (2300 против 2000 МГц)
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|71236
|100566
|GPU
|24887
|93170
|Memory
|64760
|60216
|UX
|64509
|85370
|Total score
|226197
|341268
GeekBench 5
Single-Core Score
383
Snapdragon 765 +55%
594
Multi-Core Score
1398
Snapdragon 765 +37%
1912
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Tiger T616 и Snapdragon 765
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
|1x 2.3 ГГц – Kryo 475 Prime (Cortex-A76)
1x 2.2 ГГц – Kryo 475 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 475 Silver (Cortex-A55)
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2000 МГц
|2300 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8.3-A
|Техпроцесс
|12 нм
|7 нм
|TDP
|-
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G57 MP1
|Adreno 620
|Архитектура
|Bifrost
|Adreno 600
|Частота GPU
|750 МГц
|750 МГц
|Вычислительных блоков
|1
|3
|Шейдерных блоков
|16
|192
|FLOPS
|-
|600 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|11
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|2133 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|-
|До 17 Гбит/сек
|Объем
|До 6 ГБ
|До 12 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Hexagon 696
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.0, UFS 2.1, UFS 2.2
|eMMC 5.1, UFS 3.0
|Макс. разрешение дисплея
|2160 x 1080
|3200 x 1800
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 48МП, 2x 16МП
|1x 192МП, 2x 22МП
|Запись видео
|1K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 30FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|-
|X52
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 1200 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 210 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|6
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Январь 2021 года
|Декабрь 2019 года
|Класс
|Бюджетный
|Средний класс
|Номер модели
|-
|SM7250-AA
|Официальный сайт
|-
|Сайт Qualcomm Snapdragon 765
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