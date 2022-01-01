Tiger T616 против Exynos 9611
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Unisoc Tiger T616 (с графикой Mali-G57 MP1) и Samsung Exynos 9611 (Mali-G72 MP3). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
32
27
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
59
63
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
43
32
Основные отличия
Преимущества Unisoc Tiger T616
- Более новый - выпущен на 1 год и 4 месяца позже
- Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Samsung Exynos 9611
- На 15% выше частота процессора (2300 против 2000 МГц)
- Меньший размер транзистора (10 против 12 нанометров)
- Выше частота графического ускорителя (на 13%)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|-
|65670
|GPU
|-
|43580
|Memory
|-
|45462
|UX
|-
|63998
|Total score
|-
|217868
GeekBench 5
Single-Core Score
Tiger T616 +16%
377
325
Multi-Core Score
Tiger T616 +15%
1388
1203
|Image compression
|-
|74.7 Mpixels/s
|Face detection
|-
|11.7 images/s
|Speech recognition
|-
|25 words/s
|Machine learning
|-
|17.7 images/s
|Camera shooting
|-
|8.82 images/s
|HTML 5
|-
|1.24 Mnodes/s
|SQLite
|-
|434 Krows/s
3DMark
|Stability
|-
|97%
|Graphics test
|-
|4 FPS
|Score
|-
|776
Игры
|PUBG Mobile
|-
|31 FPS
[High]
|Call of Duty: Mobile
|-
|40 FPS
[Medium]
|World of Tanks Blitz
|-
|43 FPS
[Ultra]
|Mobile Legends: Bang Bang
|-
|38 FPS
[High]
|Смартфон
|-
|Samsung Galaxy A51
1080 x 2400
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Tiger T616 и Exynos 9611
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
|4x 2.3 ГГц – Cortex-A73
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2000 МГц
|2300 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8-A
|Техпроцесс
|12 нм
|10 нм
|Количество транзисторов
|-
|3 млрд.
|TDP
|-
|8 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G57 MP1
|Mali-G72 MP3
|Архитектура
|Bifrost
|Bifrost
|Частота GPU
|750 МГц
|850 МГц
|Вычислительных блоков
|1
|3
|Шейдерных блоков
|16
|48
|FLOPS
|-
|259 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|11
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|1600 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|-
|До 11.9 Гбит/сек
|Объем
|До 6 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Да
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.0, UFS 2.1, UFS 2.2
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|2160 x 1080
|2560 x 1600
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 48МП, 2x 16МП
|1x 64МП, 2x 16МП
|Запись видео
|1K при 30FPS
|4K при 120FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 30FPS
|4K при 120FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|-
|Shannon 337
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Январь 2021 года
|Сентябрь 2019 года
|Класс
|Бюджетный
|Средний класс
|Номер модели
|-
|S5E9611
|Официальный сайт
|-
|Сайт Samsung Exynos 9611
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