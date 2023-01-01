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Tiger T616 против Tiger T612

Tiger T616
VS
Tiger T612
Tiger T616
Tiger T612

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Unisoc Tiger T616 (с графикой Mali-G57 MP1) и Tiger T612 (Mali-G57 MP1). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Unisoc Tiger T616
  • Выше частота графического ускорителя (на 22%)
  • На 11% выше частота процессора (2000 против 1800 МГц)
  • Набирает немного больше (на 10%) баллов в AnTuTu 9 – 228K vs 208K
Преимущества Unisoc Tiger T612
  • Более новый - выпущен на 1 год и 4 месяца позже

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Tiger T616
vs
Tiger T612

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Tiger T616 +10%
228983
Tiger T612
208014
CPU 69243 67603
GPU 24857 22171
Memory 72004 61955
UX 64073 58129
Total score 228983 208014
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Tiger T616 +9%
377
Tiger T612
345
Multi-Core Score
Tiger T616 +5%
1382
Tiger T612
1314

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Tiger T616 +12%
471
Tiger T612
419
Graphics test 2 FPS 2 FPS
Score 471 419

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Tiger T616 и Tiger T612

Центральный процессор

Архитектура 2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55		 2x 1.8 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 1800 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Техпроцесс 12 нм 12 нм

Графический ускоритель

GPU Mali-G57 MP1 Mali-G57 MP1
Архитектура Bifrost Valhall
Частота GPU 750 МГц 614 МГц
Вычислительных блоков 1 1
Шейдерных блоков 16 -
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 32 Бит
Объем До 6 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет -
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.0, UFS 2.1, UFS 2.2 eMMC 5.1, UFS 2.1, UFS 2.2
Макс. разрешение дисплея 2160 x 1080 2160 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 16МП 1x 50МП
Запись видео 1K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS 1080p при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Январь 2021 года Май 2022 года
Класс Бюджетный Бюджетный
Официальный сайт - Сайт Unisoc Tiger T612

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