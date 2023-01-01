Tiger T616 против Tiger T612
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Unisoc Tiger T616 (с графикой Mali-G57 MP1) и Tiger T612 (Mali-G57 MP1). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
26
23
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
10
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
59
59
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
29
28
Основные отличия
Преимущества Unisoc Tiger T616
- Выше частота графического ускорителя (на 22%)
- На 11% выше частота процессора (2000 против 1800 МГц)
- Набирает немного больше (на 10%) баллов в AnTuTu 9 – 228K vs 208K
Преимущества Unisoc Tiger T612
- Более новый - выпущен на 1 год и 4 месяца позже
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|69243
|67603
|GPU
|24857
|22171
|Memory
|72004
|61955
|UX
|64073
|58129
|Total score
|228983
|208014
GeekBench 5
Single-Core Score
Tiger T616 +9%
377
345
Multi-Core Score
Tiger T616 +5%
1382
1314
3DMark
|Graphics test
|2 FPS
|2 FPS
|Score
|471
|419
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Tiger T616 и Tiger T612
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
|2x 1.8 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2000 МГц
|1800 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8.2-A
|Техпроцесс
|12 нм
|12 нм
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G57 MP1
|Mali-G57 MP1
|Архитектура
|Bifrost
|Valhall
|Частота GPU
|750 МГц
|614 МГц
|Вычислительных блоков
|1
|1
|Шейдерных блоков
|16
|-
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|11
|11
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|1866 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 32 Бит
|Объем
|До 6 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|-
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.0, UFS 2.1, UFS 2.2
|eMMC 5.1, UFS 2.1, UFS 2.2
|Макс. разрешение дисплея
|2160 x 1080
|2160 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 48МП, 2x 16МП
|1x 50МП
|Запись видео
|1K при 30FPS
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 30FPS
|1080p при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|H.264, H.265
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 7
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Январь 2021 года
|Май 2022 года
|Класс
|Бюджетный
|Бюджетный
|Официальный сайт
|-
|Сайт Unisoc Tiger T612
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