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Tiger T618 против Kirin 810

Tiger T618
VS
Kirin 810
Tiger T618
Kirin 810

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Unisoc Tiger T618 (с графикой ARM Mali-G52 MP2) и HiSilicon Kirin 810 (Mali-G52 MP6). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества HiSilicon Kirin 810
  • Меньший размер транзистора (7 против 12 нанометров)
  • На 10% выше частота процессора (2200 против 2000 МГц)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Tiger T618
vs
Kirin 810

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Tiger T618
н/д
Kirin 810
320443
CPU 64944 103259
GPU 41250 85059
Memory 58201 69725
UX 41154 58333
Total score - 320443
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Tiger T618
389
Kirin 810 +54%
600
Multi-Core Score
Tiger T618
1317
Kirin 810 +50%
1981

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile - 30 FPS
[High]
Call of Duty: Mobile - 41 FPS
[Ultra]
Fortnite - 29 FPS
[Medium]
Shadowgun Legends - 43 FPS
[Ultra]
World of Tanks Blitz - 59 FPS
[Ultra]
Mobile Legends: Bang Bang - 60 FPS
[Ultra]
Смартфон - Huawei Honor 9X
1080 x 2340
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Tiger T618 и Kirin 810

Центральный процессор

Архитектура 2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.2 ГГц – Cortex-A76
6x 1.9 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2200 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Кэш L1 - 256 КБ
Кэш L2 - 1 МБ
Техпроцесс 12 нм 7 нм
Количество транзисторов - 6.9 млрд.
TDP 10 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU ARM Mali-G52 MP2 Mali-G52 MP6
Архитектура Bifrost Rogue
Частота GPU 850 МГц 820 МГц
Вычислительных блоков 2 6
Шейдерных блоков 32 96
FLOPS - 551 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Шина 2x 16 Бит 4x 16 Бит
Объем До 6 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Да
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2160 x 1080 3840 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 16МП 1x 48МП, 2x 20МП
Запись видео 1K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Август 2019 года Июнь 2019 года
Класс Бюджетный Средний класс

Опрос

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4 (57.1%)
3 (42.9%)
Всего проголосовало: 7

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Комментарии

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