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Tiger T618 против Helio G37

Tiger T618
VS
Helio G37
Tiger T618
Helio G37

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Unisoc Tiger T618 (с графикой ARM Mali-G52 MP2) и MediaTek Helio G37 (PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Unisoc Tiger T618
  • Набирает существенно больше (в 2.2 раза) баллов в AnTuTu 9 – 253K vs 115K
  • Выше частота графического ускорителя (на 31%)
Преимущества MediaTek Helio G37
  • На 15% выше частота процессора (2300 против 2000 МГц)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Tiger T618
vs
Helio G37

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Tiger T618 +119%
253278
Helio G37
115705
CPU 69359 33595
GPU 48246 16969
Memory 64278 25788
UX 69749 38644
Total score 253278 115705
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Tiger T618 +124%
398
Helio G37
178
Multi-Core Score
Tiger T618 +41%
1349
Helio G37
956
Image compression 89.9 Mpixels/s -
Face detection 10.8 images/s -
Speech recognition 24 words/s -
Machine learning 19.3 images/s -
Camera shooting 10.2 images/s -
HTML 5 1.53 Mnodes/s -
SQLite 454.8 Krows/s -

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Tiger T618 и Helio G37

Центральный процессор

Архитектура 2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55		 4x 2.3 ГГц – Cortex-A53
4x 1.8 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2300 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Техпроцесс 12 нм 12 нм
TDP 10 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU ARM Mali-G52 MP2 PowerVR GE8320
Архитектура Bifrost Rogue
Частота GPU 850 МГц 650 МГц
Вычислительных блоков 2 2
Шейдерных блоков 32 32
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1600 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность - До 14.9 Гбит/сек
Объем До 6 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2160 x 1080 2400 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 16МП 1x 25МП, 2x 13МП
Запись видео 1K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS 1080p при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265, AV1
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация

Дата анонса Август 2019 года Январь 2020 года
Класс Бюджетный Бюджетный
Номер модели - MT6765V/CB
Официальный сайт - Сайт MediaTek Helio G37

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