Tiger T618 против Helio G70
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Unisoc Tiger T618 (с графикой ARM Mali-G52 MP2) и MediaTek Helio G70 (Mali-G52 2EEMC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
32
29
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
15
17
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
58
60
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
34
34
Основные отличия
Преимущества Unisoc Tiger T618
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 8
|CPU
|64944
|72236
|GPU
|41250
|39199
|Memory
|58201
|42619
|UX
|41154
|39736
|Total score
|-
|192054
GeekBench 5
Single-Core Score
Tiger T618 +9%
389
357
Multi-Core Score
Tiger T618 +5%
1317
1249
Игры
|PUBG Mobile
|-
|31 FPS
[High]
|Call of Duty: Mobile
|-
|30 FPS
[Low]
|Shadowgun Legends
|-
|52 FPS
[Low]
|World of Tanks Blitz
|-
|52 FPS
[Ultra]
|Mobile Legends: Bang Bang
|-
|53 FPS
[High]
|Смартфон
|-
|Realme C3
720 x 1600
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Tiger T618 и Helio G70
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
|2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.7 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2000 МГц
|2000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8-A
|Кэш L2
|-
|320 КБ
|Кэш L3
|-
|1 МБ
|Техпроцесс
|12 нм
|12 нм
|Количество транзисторов
|-
|5.5 млрд.
|TDP
|10 Вт
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|ARM Mali-G52 MP2
|Mali-G52 2EEMC2
|Архитектура
|Bifrost
|Bifrost
|Частота GPU
|850 МГц
|820 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|2
|Шейдерных блоков
|32
|32
|FLOPS
|-
|54.6 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|11
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|1800 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|-
|До 13.41 Гбит/сек
|Объем
|До 6 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Да
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|2160 x 1080
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 48МП, 2x 16МП
|1x 48МП, 2x 16МП
|Запись видео
|1K при 30FPS
|2K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 30FPS
|2K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 7
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 100 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Август 2019 года
|Январь 2020 года
|Класс
|Бюджетный
|Средний класс
|Официальный сайт
|-
|Сайт MediaTek Helio G70
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