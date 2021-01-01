Tiger T618 против Helio G88
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Unisoc Tiger T618 (с графикой ARM Mali-G52 MP2) и MediaTek Helio G88 (Mali-G52 MC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
32
28
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
17
15
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
58
60
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
34
32
Основные отличия
Преимущества Unisoc Tiger T618
- Набирает больше (на 30%) баллов в AnTuTu 9 – 255K vs 196K
- Лучшая архитектура набора команд
Преимущества MediaTek Helio G88
- Более новый - выпущен на 1 год и 10 месяцев позже
- Выше частота графического ускорителя (на 18%)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|69359
|65730
|GPU
|48246
|42693
|Memory
|64278
|42099
|UX
|69749
|44322
|Total score
|255415
|196635
GeekBench 5
Single-Core Score
Tiger T618 +17%
400
342
Multi-Core Score
Tiger T618 +3%
1360
1321
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Tiger T618 и Helio G88
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
|2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2000 МГц
|2000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8-A
|Техпроцесс
|12 нм
|12 нм
|TDP
|10 Вт
|-
Графический ускоритель
|GPU
|ARM Mali-G52 MP2
|Mali-G52 MC2
|Архитектура
|Bifrost
|Bifrost
|Частота GPU
|850 МГц
|1000 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|2
|Шейдерных блоков
|32
|32
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|11
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|1800 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|-
|Объем
|До 6 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Да
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|2160 x 1080
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 48МП, 2x 16МП
|1x 64МП, 2x 16МП
|Запись видео
|1K при 30FPS
|2K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 30FPS
|2K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 7
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 100 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Август 2019 года
|Июнь 2021 года
|Класс
|Бюджетный
|Средний класс
|Номер модели
|-
|MT6769H
|Официальный сайт
|-
|Сайт MediaTek Helio G88
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