Tiger T618 против Helio P70
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Unisoc Tiger T618 (с графикой ARM Mali-G52 MP2) и MediaTek Helio P70 (Mali-G72 MP3). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
32
28
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
15
17
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
58
57
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
34
33
Основные отличия
Преимущества Unisoc Tiger T618
- Более новый - выпущен на 10 месяцев позже
- Лучшая архитектура набора команд
Преимущества MediaTek Helio P70
- На 5% выше частота процессора (2100 против 2000 МГц)
- Выше частота графического ускорителя (на 6%)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 8
|CPU
|64944
|74666
|GPU
|41250
|40391
|Memory
|58201
|43943
|UX
|41154
|36633
|Total score
|-
|186049
GeekBench 5
Single-Core Score
Tiger T618 +32%
389
295
Multi-Core Score
1317
Helio P70 +5%
1384
|Image compression
|-
|82.6 Mpixels/s
|Face detection
|-
|11.7 images/s
|Speech recognition
|-
|16.45 words/s
|Machine learning
|-
|12.2 images/s
|Camera shooting
|-
|9.58 images/s
|HTML 5
|-
|1.69 Mnodes/s
|SQLite
|-
|429.6 Krows/s
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Tiger T618 и Helio P70
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
|4x 2.1 ГГц – Cortex-A73
4x 2 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2000 МГц
|2100 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8-A
|Техпроцесс
|12 нм
|12 нм
|Количество транзисторов
|-
|5.5 млрд.
|TDP
|10 Вт
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|ARM Mali-G52 MP2
|Mali-G72 MP3
|Архитектура
|Bifrost
|Bifrost
|Частота GPU
|850 МГц
|900 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|3
|Шейдерных блоков
|32
|48
|FLOPS
|-
|78.8 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|11
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|1800 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 32 Бит
|Объем
|До 6 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|NeuroPilot
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|2160 x 1080
|2160 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 48МП, 2x 16МП
|1x 48МП, 2x 20МП
|Запись видео
|1K при 30FPS
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 30FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 7
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|4.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Август 2019 года
|Октябрь 2018 года
|Класс
|Бюджетный
|Средний класс
|Официальный сайт
|-
|Сайт MediaTek Helio P70
Опрос
4 (66.7%)
2 (33.3%)
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