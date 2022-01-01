Tiger T618 против Exynos 1280
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Unisoc Tiger T618 (с графикой ARM Mali-G52 MP2) и Samsung Exynos 1280 (Mali-G68). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
32
48
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
17
39
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
59
89
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
34
55
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 1280
- Меньший размер транзистора (5 против 12 нанометров)
- Набирает существенно больше (на 72%) баллов в AnTuTu 9 – 434K vs 253K
- Более новый - выпущен на 2 года и 7 месяцев позже
- На 20% выше частота процессора (2400 против 2000 МГц)
- Выше частота графического ускорителя (на 18%)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|69359
|122472
|GPU
|48246
|121866
|Memory
|64278
|75491
|UX
|69749
|113308
|Total score
|253278
|434723
GeekBench 5
Single-Core Score
398
Exynos 1280 +87%
744
Multi-Core Score
1349
Exynos 1280 +39%
1879
|Image compression
|89.9 Mpixels/s
|-
|Face detection
|10.8 images/s
|-
|Speech recognition
|24 words/s
|-
|Machine learning
|19.3 images/s
|-
|Camera shooting
|10.2 images/s
|-
|HTML 5
|1.53 Mnodes/s
|-
|SQLite
|454.8 Krows/s
|-
3DMark
|Stability
|-
|99%
|Graphics test
|-
|13 FPS
|Score
|-
|2287
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Tiger T618 и Exynos 1280
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
|2x 2.4 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2000 МГц
|2400 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|-
|Техпроцесс
|12 нм
|5 нм
|TDP
|10 Вт
|-
Графический ускоритель
|GPU
|ARM Mali-G52 MP2
|Mali-G68
|Архитектура
|Bifrost
|Valhall 2
|Частота GPU
|850 МГц
|1000 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|4
|Шейдерных блоков
|32
|48
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|11
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|2133 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Объем
|До 6 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Да
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|UFS 2.2
|Макс. разрешение дисплея
|2160 x 1080
|2960 x 1440
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 48МП, 2x 16МП
|1x 108МП
|Запись видео
|1K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 30FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 1200 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 200 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|5.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Август 2019 года
|Март 2022 года
|Класс
|Бюджетный
|Средний класс
|Номер модели
|-
|S5E8825
|Официальный сайт
|-
|Сайт Samsung Exynos 1280
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