Главная > Сравнение мобильных процессоров > Tiger T618 vs Unisoc T606 – что лучше?

Tiger T618 против Unisoc T606

Tiger T618
VS
Unisoc T606
Tiger T618
Unisoc T606

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Unisoc Tiger T618 (с графикой ARM Mali-G52 MP2) и Unisoc T606 (Mali-G57 MP1). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Unisoc Tiger T618
  • Набирает существенно больше (на 41%) баллов в AnTuTu 9 – 253K vs 179K
  • На 25% выше частота процессора (2000 против 1600 МГц)
  • Выше частота графического ускорителя (на 31%)
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Unisoc T606
  • Более новый - выпущен на 2 года и 1 месяц позже

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Tiger T618
vs
Unisoc T606

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Tiger T618 +41%
253278
Unisoc T606
179886
CPU 69359 59385
GPU 48246 26274
Memory 64278 34858
UX 69749 59038
Total score 253278 179886
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Tiger T618 +26%
398
Unisoc T606
315
Multi-Core Score
Tiger T618 +14%
1349
Unisoc T606
1182
Image compression 89.9 Mpixels/s -
Face detection 10.8 images/s -
Speech recognition 24 words/s -
Machine learning 19.3 images/s -
Camera shooting 10.2 images/s -
HTML 5 1.53 Mnodes/s -
SQLite 454.8 Krows/s -

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Graphics test - 2 FPS
Score - 396

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Tiger T618 и Unisoc T606

Центральный процессор

Архитектура 2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55		 2x 1.6 ГГц – Cortex-A75
6x 1.6 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 1600 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.1-A
Кэш L1 - 128 КБ
Кэш L2 - 2 МБ
Кэш L3 - 1 МБ
Техпроцесс 12 нм 12 нм
TDP 10 Вт -

Графический ускоритель

GPU ARM Mali-G52 MP2 Mali-G57 MP1
Архитектура Bifrost Valhall
Частота GPU 850 МГц 650 МГц
Вычислительных блоков 2 1
Шейдерных блоков 32 16
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1600 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Объем До 6 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1, UFS 2.0, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2160 x 1080 2160 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 16МП 1x 24МП, 2x 16МП
Запись видео 1K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS 1080p при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Август 2019 года Сентябрь 2021 года
Класс Бюджетный Бюджетный
Официальный сайт - Сайт Unisoc T606

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
3 (60%)
2 (40%)
Всего проголосовало: 5

Сравнения с конкурентами

1. Qualcomm Snapdragon 665 против Unisoc Tiger T618
2. MediaTek Helio G80 против Unisoc Tiger T618
3. Unisoc Tiger T610 против Tiger T618
4. Qualcomm Snapdragon 665 против Unisoc T606
5. Qualcomm Snapdragon 662 против Unisoc T606
6. Samsung Exynos 850 против Unisoc T606
7. MediaTek Helio G35 против Unisoc T606
▶️ Сравнить другие SoC

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Unisoc T606 с Tiger T618, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры