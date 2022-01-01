Tiger T618 против Unisoc T606
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Unisoc Tiger T618 (с графикой ARM Mali-G52 MP2) и Unisoc T606 (Mali-G57 MP1). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
32
23
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
17
11
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
59
59
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
34
28
Основные отличия
Преимущества Unisoc Tiger T618
- Набирает существенно больше (на 41%) баллов в AnTuTu 9 – 253K vs 179K
- На 25% выше частота процессора (2000 против 1600 МГц)
- Выше частота графического ускорителя (на 31%)
- Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Unisoc T606
- Более новый - выпущен на 2 года и 1 месяц позже
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|69359
|59385
|GPU
|48246
|26274
|Memory
|64278
|34858
|UX
|69749
|59038
|Total score
|253278
|179886
GeekBench 5
Single-Core Score
Tiger T618 +26%
398
315
Multi-Core Score
Tiger T618 +14%
1349
1182
|Image compression
|89.9 Mpixels/s
|-
|Face detection
|10.8 images/s
|-
|Speech recognition
|24 words/s
|-
|Machine learning
|19.3 images/s
|-
|Camera shooting
|10.2 images/s
|-
|HTML 5
|1.53 Mnodes/s
|-
|SQLite
|454.8 Krows/s
|-
3DMark
|Graphics test
|-
|2 FPS
|Score
|-
|396
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Tiger T618 и Unisoc T606
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
|2x 1.6 ГГц – Cortex-A75
6x 1.6 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2000 МГц
|1600 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8.1-A
|Кэш L1
|-
|128 КБ
|Кэш L2
|-
|2 МБ
|Кэш L3
|-
|1 МБ
|Техпроцесс
|12 нм
|12 нм
|TDP
|10 Вт
|-
Графический ускоритель
|GPU
|ARM Mali-G52 MP2
|Mali-G57 MP1
|Архитектура
|Bifrost
|Valhall
|Частота GPU
|850 МГц
|650 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|1
|Шейдерных блоков
|32
|16
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|11
|11
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|1600 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Объем
|До 6 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1, UFS 2.0, UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|2160 x 1080
|2160 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 48МП, 2x 16МП
|1x 24МП, 2x 16МП
|Запись видео
|1K при 30FPS
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 30FPS
|1080p при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|H.264, H.265
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 7
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Август 2019 года
|Сентябрь 2021 года
|Класс
|Бюджетный
|Бюджетный
|Официальный сайт
|-
|Сайт Unisoc T606
Опрос
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2 (40%)
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