Tiger T700 против A10 Fusion
Мы сравнили 8-ядерный Unisoc Tiger T700 (ARM Mali-G52 MC2) с его более старым соперником в лице 4-ядерного Apple A10 Fusion (PowerVR GT7600). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
27
40
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
15
39
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
59
37
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
32
41
Основные отличия
Преимущества Unisoc Tiger T700
- Более новый - выпущен на 4 года и 7 месяцев позже
- Имеет на 4 ядра больше
- Меньший размер транзистора (12 против 16 нанометров)
- Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Apple A10 Fusion
- Показывает в 2.1 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- На 30% выше частота процессора (2340 против 1800 МГц
- Набирает больше (на 32%) баллов в AnTuTu 8 – 245K vs 185K
- Выше частота графического ускорителя (на 6%)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 8
|CPU
|67597
|47633
|GPU
|36709
|78628
|Memory
|37643
|33145
|UX
|44936
|24576
|Total score
|185901
|245993
GeekBench 5
Single-Core Score
346
A10 Fusion +124%
775
Multi-Core Score
1289
A10 Fusion +8%
1391
|Image compression
|-
|65.95 Mpixels/s
|Face detection
|-
|12.5 images/s
|Speech recognition
|-
|27.5 words/s
|Machine learning
|-
|29.55 images/s
|Camera shooting
|-
|15.3 images/s
|HTML 5
|-
|1.83 Mnodes/s
|SQLite
|-
|426.85 Krows/s
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Tiger T700 и A10 Fusion
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 1.8 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
|2x 2.34 ГГц – Hurricane
2x 0 ГГц – Zephyr
|Количество ядер
|8
|4
|Частота
|1800 МГц
|2340 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|-
|64 КБ
|Кэш L2
|-
|3 МБ
|Кэш L3
|-
|4 МБ
|Техпроцесс
|12 нм
|16 нм
|Количество транзисторов
|-
|3.3 млрд.
|TDP
|10 Вт
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|ARM Mali-G52 MC2
|PowerVR GT7600
|Архитектура
|Bifrost
|Rogue
|Частота GPU
|850 МГц
|900 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|6
|Шейдерных блоков
|32
|196
|FLOPS
|54.4 Гфлопс
|115 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|11
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4
|Частота памяти
|1866 МГц
|-
|Шина
|2x 16 Бит
|-
|Объем
|До 6 ГБ
|До 3 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|2160 x 1080
|2048 x 1536
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 48МП, 2x 16МП
|1x 32МП, 2x 12МП
|Запись видео
|1K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 30FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VC-1, Motion JPEG
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|-
|Qualcomm MDM9645M
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 100 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|4.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Март 2021 года
|Сентябрь 2016 года
|Класс
|Бюджетный
|Флагман
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