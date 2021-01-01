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Tiger T700 против A11 Bionic

Tiger T700
VS
A11 Bionic
Tiger T700
A11 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный Unisoc Tiger T700 (ARM Mali-G52 MC2) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A11 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Unisoc Tiger T700
  • Более новый - выпущен на 3 года и 7 месяцев позже
  • Имеет на 2 ядра больше
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Apple A11 Bionic
  • Показывает в 6 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает существенно больше (на 66%) баллов в AnTuTu 8 – 308K vs 185K
  • На 33% выше частота процессора (2390 против 1800 МГц
  • Меньший размер транзистора (10 против 12 нанометров)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Tiger T700
vs
A11 Bionic

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Tiger T700
185901
A11 Bionic +66%
308976
CPU 67597 88563
GPU 36709 75396
Memory 37643 44020
UX 44936 40315
Total score 185901 308976

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Tiger T700
346
A11 Bionic +163%
911
Multi-Core Score
Tiger T700
1289
A11 Bionic +78%
2288
Image compression - 128.4 Mpixels/s
Face detection - 21.9 images/s
Speech recognition - 45.2 words/s
Machine learning - 39.6 images/s
Camera shooting - 24.2 images/s
HTML 5 - 3.16 Mnodes/s
SQLite - 756.85 Krows/s

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Tiger T700 и A11 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 2x 1.8 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.39 ГГц – Monsoon
4x 0 ГГц – Mistral
Количество ядер 8 6
Частота 1800 МГц 2390 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L1 - 64 КБ
Кэш L2 - 8 МБ
Техпроцесс 12 нм 10 нм
Количество транзисторов - 4.3 млрд.
TDP 10 Вт 8 Вт

Графический ускоритель

GPU ARM Mali-G52 MC2 Apple GPU
Архитектура Bifrost -
Частота GPU 850 МГц -
Вычислительных блоков 2 3
Шейдерных блоков 32 -
FLOPS 54.4 Гфлопс 325 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.1
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность - До 14.9 Гбит/сек
Объем До 6 ГБ До 3 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Neural Engine
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 2160 x 1080 2436 x 1125
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 16МП 2x 12МП
Запись видео 1K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, Motion JPEG
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Март 2021 года Сентябрь 2017 года
Класс Бюджетный Флагман

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Комментарии

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