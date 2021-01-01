Tiger T700 против A11 Bionic
Мы сравнили 8-ядерный Unisoc Tiger T700 (ARM Mali-G52 MC2) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A11 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
27
54
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
15
41
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
59
55
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
32
51
Основные отличия
Преимущества Unisoc Tiger T700
- Более новый - выпущен на 3 года и 7 месяцев позже
- Имеет на 2 ядра больше
- Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Apple A11 Bionic
- Показывает в 6 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Набирает существенно больше (на 66%) баллов в AnTuTu 8 – 308K vs 185K
- На 33% выше частота процессора (2390 против 1800 МГц
- Меньший размер транзистора (10 против 12 нанометров)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 8
|CPU
|67597
|88563
|GPU
|36709
|75396
|Memory
|37643
|44020
|UX
|44936
|40315
|Total score
|185901
|308976
GeekBench 5
Single-Core Score
346
A11 Bionic +163%
911
Multi-Core Score
1289
A11 Bionic +78%
2288
|Image compression
|-
|128.4 Mpixels/s
|Face detection
|-
|21.9 images/s
|Speech recognition
|-
|45.2 words/s
|Machine learning
|-
|39.6 images/s
|Camera shooting
|-
|24.2 images/s
|HTML 5
|-
|3.16 Mnodes/s
|SQLite
|-
|756.85 Krows/s
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Tiger T700 и A11 Bionic
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 1.8 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
|2x 2.39 ГГц – Monsoon
4x 0 ГГц – Mistral
|Количество ядер
|8
|6
|Частота
|1800 МГц
|2390 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|-
|64 КБ
|Кэш L2
|-
|8 МБ
|Техпроцесс
|12 нм
|10 нм
|Количество транзисторов
|-
|4.3 млрд.
|TDP
|10 Вт
|8 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|ARM Mali-G52 MC2
|Apple GPU
|Архитектура
|Bifrost
|-
|Частота GPU
|850 МГц
|-
|Вычислительных блоков
|2
|3
|Шейдерных блоков
|32
|-
|FLOPS
|54.4 Гфлопс
|325 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.1
|Версия DirectX
|11
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4
|Частота памяти
|1866 МГц
|1866 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|-
|До 14.9 Гбит/сек
|Объем
|До 6 ГБ
|До 3 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Neural Engine
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|2160 x 1080
|2436 x 1125
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 48МП, 2x 16МП
|2x 12МП
|Запись видео
|1K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 30FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, Motion JPEG
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Март 2021 года
|Сентябрь 2017 года
|Класс
|Бюджетный
|Флагман
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