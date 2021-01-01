Tiger T700 против Apple A9
Мы сравнили 8-ядерный Unisoc Tiger T700 (ARM Mali-G52 MC2) с его более старым соперником в лице 2-ядерного Apple A9 (PowerVR GT7600). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
29
29
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
15
21
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
59
36
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
33
30
Основные отличия
Преимущества Unisoc Tiger T700
- Имеет на 6 ядер больше
- Более новый - выпущен на 5 лет и 8 месяцев позже
- Выше частота графического ускорителя (на 31%)
- Меньший размер транзистора (12 против 14 нанометров)
- Набирает немного больше (на 10%) баллов в AnTuTu 8 – 185K vs 169K
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 8
|CPU
|67597
|70699
|GPU
|36709
|36687
|Memory
|37643
|31959
|UX
|44936
|35338
|Total score
|185901
|169129
GeekBench 5
Single-Core Score
346
Apple A9 +55%
537
Multi-Core Score
Tiger T700 +30%
1289
989
|Image compression
|-
|53.4 Mpixels/s
|Face detection
|-
|9.04 images/s
|Speech recognition
|-
|21.9 words/s
|Machine learning
|-
|26.3 images/s
|Camera shooting
|-
|12.2 images/s
|HTML 5
|-
|1.34 Mnodes/s
|SQLite
|-
|313 Krows/s
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Tiger T700 и Apple A9
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 1.8 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
|2x 1.85 ГГц – Twister
|Количество ядер
|8
|2
|Частота
|1800 МГц
|1850 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8-A
|Кэш L2
|-
|3 МБ
|Кэш L3
|-
|8 МБ
|Техпроцесс
|12 нм
|14 нм
|Количество транзисторов
|-
|2 млрд.
|TDP
|10 Вт
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|ARM Mali-G52 MC2
|PowerVR GT7600
|Архитектура
|Bifrost
|Rogue
|Частота GPU
|850 МГц
|650 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|6
|Шейдерных блоков
|32
|192
|FLOPS
|54.4 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|1.2
|Версия DirectX
|11
|11
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4
|Частота памяти
|1866 МГц
|1333 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 32 Бит
|Пропускная способность
|-
|До 14.9 Гбит/сек
|Объем
|До 6 ГБ
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|2160 x 1080
|1920 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 48МП, 2x 16МП
|1x 32МП, 2x 12МП
|Запись видео
|1K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 30FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|-
|Qualcomm MDM9635M
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 6
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 450 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|4
|Bluetooth
|5.0
|4.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Март 2021 года
|Сентябрь 2015 года
|Класс
|Бюджетный
|Флагман
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