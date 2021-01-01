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Tiger T700 против Apple A9

Tiger T700
VS
Apple A9
Tiger T700
Apple A9

Мы сравнили 8-ядерный Unisoc Tiger T700 (ARM Mali-G52 MC2) с его более старым соперником в лице 2-ядерного Apple A9 (PowerVR GT7600). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Unisoc Tiger T700
  • Имеет на 6 ядер больше
  • Более новый - выпущен на 5 лет и 8 месяцев позже
  • Выше частота графического ускорителя (на 31%)
  • Меньший размер транзистора (12 против 14 нанометров)
  • Набирает немного больше (на 10%) баллов в AnTuTu 8 – 185K vs 169K
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Tiger T700
vs
Apple A9

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Tiger T700 +10%
185901
Apple A9
169129
CPU 67597 70699
GPU 36709 36687
Memory 37643 31959
UX 44936 35338
Total score 185901 169129

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Tiger T700
346
Apple A9 +55%
537
Multi-Core Score
Tiger T700 +30%
1289
Apple A9
989
Image compression - 53.4 Mpixels/s
Face detection - 9.04 images/s
Speech recognition - 21.9 words/s
Machine learning - 26.3 images/s
Camera shooting - 12.2 images/s
HTML 5 - 1.34 Mnodes/s
SQLite - 313 Krows/s

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Tiger T700 и Apple A9

Центральный процессор

Архитектура 2x 1.8 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55		 2x 1.85 ГГц – Twister
Количество ядер 8 2
Частота 1800 МГц 1850 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L2 - 3 МБ
Кэш L3 - 8 МБ
Техпроцесс 12 нм 14 нм
Количество транзисторов - 2 млрд.
TDP 10 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU ARM Mali-G52 MC2 PowerVR GT7600
Архитектура Bifrost Rogue
Частота GPU 850 МГц 650 МГц
Вычислительных блоков 2 6
Шейдерных блоков 32 192
FLOPS 54.4 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 11 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 1866 МГц 1333 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность - До 14.9 Гбит/сек
Объем До 6 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Нет
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 2160 x 1080 1920 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 16МП 1x 32МП, 2x 12МП
Запись видео 1K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - Qualcomm MDM9635M
Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 6
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 450 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 4
Bluetooth 5.0 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Март 2021 года Сентябрь 2015 года
Класс Бюджетный Флагман

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Комментарии

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