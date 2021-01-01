Главная > Сравнение мобильных процессоров > Tiger T700 vs Kirin 710A – что лучше?

Tiger T700 против Kirin 710A

Tiger T700
VS
Kirin 710A
Tiger T700
Kirin 710A

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Unisoc Tiger T700 (с графикой ARM Mali-G52 MC2) и HiSilicon Kirin 710A (Mali-G51). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Unisoc Tiger T700
  • Меньший размер транзистора (12 против 14 нанометров)
  • Набирает больше (на 17%) баллов в AnTuTu 8 – 185K vs 158K
  • Более новый - выпущен на 9 месяцев позже
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества HiSilicon Kirin 710A
  • Показывает на 53% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Выше частота графического ускорителя (на 18%)
  • На 11% выше частота процессора (2000 против 1800 МГц

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Tiger T700
vs
Kirin 710A

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Tiger T700 +17%
185901
Kirin 710A
158744
CPU 67597 70798
GPU 36709 27123
Memory 37643 39134
UX 44936 34913
Total score 185901 158744

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Tiger T700 +9%
346
Kirin 710A
317
Multi-Core Score
Tiger T700 +13%
1289
Kirin 710A
1138

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile - 48 FPS
[Medium]
Call of Duty: Mobile - 30 FPS
[Ultra]
Fortnite - 26 FPS
[Low]
Shadowgun Legends - 54 FPS
[Low]
World of Tanks Blitz - 60 FPS
[Medium]
Mobile Legends: Bang Bang - 58 FPS
[Ultra]
Смартфон - Huawei Honor 9C
1560 x 720
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Tiger T700 и Kirin 710A

Центральный процессор

Архитектура 2x 1.8 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55		 4x 2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 1800 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L1 - 256 КБ
Кэш L2 - 512 КБ
Техпроцесс 12 нм 14 нм
TDP 10 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU ARM Mali-G52 MC2 Mali-G51
Архитектура Bifrost Bifrost
Частота GPU 850 МГц 1000 МГц
Вычислительных блоков 2 4
Шейдерных блоков 32 64
FLOPS 54.4 Гфлопс 83.2 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 32 Бит
Объем До 6 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Нет
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2160 x 1080 2340 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 16МП 1x 40МП, 2x 24МП
Запись видео 1K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 4
Bluetooth 5.0 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Март 2021 года Июнь 2020 года
Класс Бюджетный Средний класс

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Qualcomm Snapdragon 720G и Unisoc Tiger T700
2. HiSilicon Kirin 710 и Unisoc Tiger T700
3. Qualcomm Snapdragon 662 и Unisoc Tiger T700
4. MediaTek Helio G85 и Unisoc Tiger T700
5. Qualcomm Snapdragon 860 и Unisoc Tiger T700
6. Qualcomm Snapdragon 720G и HiSilicon Kirin 710A
7. Qualcomm Snapdragon 665 и HiSilicon Kirin 710A
8. HiSilicon Kirin 710F и HiSilicon Kirin 710A
9. MediaTek Helio G80 и HiSilicon Kirin 710A
10. Qualcomm Snapdragon 460 и HiSilicon Kirin 710A

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Kirin 710A с Tiger T700, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях