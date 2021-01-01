Tiger T700 против Kirin 955
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Unisoc Tiger T700 (с графикой ARM Mali-G52 MC2) и HiSilicon Kirin 955 (ARM Mali-T880 MP4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
27
24
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
15
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
59
35
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
32
23
Основные отличия
Преимущества Unisoc Tiger T700
- Более новый - выпущен на 5 лет позже
- Набирает существенно больше (на 58%) баллов в AnTuTu 8 – 185K vs 117K
- Меньший размер транзистора (12 против 16 нанометров)
- Лучшая архитектура набора команд
Преимущества HiSilicon Kirin 955
- Показывает в 2.2 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- На 39% выше частота процессора (2500 против 1800 МГц
- Выше частота графического ускорителя (на 6%)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 8
|CPU
|67597
|51935
|GPU
|36709
|7316
|Memory
|37643
|27012
|UX
|44936
|31813
|Total score
|185901
|117671
GeekBench 5
Single-Core Score
Tiger T700 +2%
346
339
Multi-Core Score
Tiger T700 +18%
1289
1092
|Image compression
|-
|72.65 Mpixels/s
|Face detection
|-
|10.7 images/s
|Speech recognition
|-
|19.25 words/s
|Machine learning
|-
|16.35 images/s
|Camera shooting
|-
|8.98 images/s
|HTML 5
|-
|1.36 Mnodes/s
|SQLite
|-
|366.8 Krows/s
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Tiger T700 и Kirin 955
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 1.8 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
|4x 2.5 ГГц – Cortex-A72
4x 1.8 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|1800 МГц
|2500 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8-A
|Техпроцесс
|12 нм
|16 нм
|TDP
|10 Вт
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|ARM Mali-G52 MC2
|ARM Mali-T880 MP4
|Архитектура
|Bifrost
|Midgard
|Частота GPU
|850 МГц
|900 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|4
|Шейдерных блоков
|32
|64
|FLOPS
|54.4 Гфлопс
|122 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|1.2
|Версия DirectX
|11
|11.2
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4
|Частота памяти
|1866 МГц
|-
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 32 Бит
|Пропускная способность
|-
|До 25.6 Гбит/сек
|Объем
|До 6 ГБ
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|eMMC 5.1, UFS 2.0
|Макс. разрешение дисплея
|2160 x 1080
|1920 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 48МП, 2x 16МП
|1x 32МП, 2x 12МП
|Запись видео
|1K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 30FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 6
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 50 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|4.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Март 2021 года
|Апрель 2016 года
|Класс
|Бюджетный
|Флагман
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