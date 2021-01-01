Tiger T700 против Kirin 960
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Unisoc Tiger T700 (с графикой ARM Mali-G52 MC2) и HiSilicon Kirin 960 (Mali-G71 MP8). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
27
33
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
15
20
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
59
37
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
32
32
Основные отличия
Преимущества Unisoc Tiger T700
- Более новый - выпущен на 4 года и 6 месяцев позже
- Меньший размер транзистора (12 против 16 нанометров)
- Лучшая архитектура набора команд
Преимущества HiSilicon Kirin 960
- Показывает в 5.2 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- На 31% выше частота процессора (2360 против 1800 МГц
- Выше частота графического ускорителя (на 22%)
- Набирает больше (на 11%) баллов в AnTuTu 8 – 205K vs 185K
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 8
|CPU
|67597
|67614
|GPU
|36709
|55348
|Memory
|37643
|49985
|UX
|44936
|43847
|Total score
|185901
|205830
GeekBench 5
Single-Core Score
346
Kirin 960 +9%
377
Multi-Core Score
1289
Kirin 960 +21%
1562
|Image compression
|-
|82.7 Mpixels/s
|Face detection
|-
|12.5 images/s
|Speech recognition
|-
|28.75 words/s
|Machine learning
|-
|21.45 images/s
|Camera shooting
|-
|11.8 images/s
|HTML 5
|-
|1.79 Mnodes/s
|SQLite
|-
|453.85 Krows/s
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Tiger T700 и Kirin 960
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 1.8 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
|4x 2.36 ГГц – Cortex-A73
4x 1.84 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|1800 МГц
|2360 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|-
|64 КБ
|Кэш L2
|-
|4 МБ
|Техпроцесс
|12 нм
|16 нм
|Количество транзисторов
|-
|4 млрд.
|TDP
|10 Вт
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|ARM Mali-G52 MC2
|Mali-G71 MP8
|Архитектура
|Bifrost
|Bifrost
|Частота GPU
|850 МГц
|1037 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|8
|Шейдерных блоков
|32
|128
|FLOPS
|54.4 Гфлопс
|282 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|1.2
|Версия DirectX
|11
|11.3
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4
|Частота памяти
|1866 МГц
|1800 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 32 Бит
|Пропускная способность
|-
|До 28.8 Гбит/сек
|Объем
|До 6 ГБ
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|2160 x 1080
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 48МП, 2x 16МП
|2x 16МП
|Запись видео
|1K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 30FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 13
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|4.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Март 2021 года
|Октябрь 2016 года
|Класс
|Бюджетный
|Флагман
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