Главная > Сравнение мобильных процессоров > Tiger T700 vs Kirin 970 – что лучше?

Tiger T700 против Kirin 970

Tiger T700
VS
Kirin 970
Tiger T700
Kirin 970

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Unisoc Tiger T700 (с графикой ARM Mali-G52 MC2) и HiSilicon Kirin 970 (Mali G72 MP12). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Unisoc Tiger T700
  • Более новый - выпущен на 3 года и 7 месяцев позже
  • Выше частота графического ускорителя (на 14%)
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества HiSilicon Kirin 970
  • Показывает в 6.4 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • На 31% выше частота процессора (2360 против 1800 МГц
  • Набирает больше (на 26%) баллов в AnTuTu 8 – 234K vs 185K
  • Меньший размер транзистора (10 против 12 нанометров)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Tiger T700
vs
Kirin 970

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Tiger T700
185901
Kirin 970 +26%
234629
CPU 67597 66289
GPU 36709 73245
Memory 37643 50039
UX 44936 41387
Total score 185901 234629

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Tiger T700
346
Kirin 970 +10%
380
Multi-Core Score
Tiger T700
1289
Kirin 970 +6%
1363
Image compression - 90.1 Mpixels/s
Face detection - 11.4 images/s
Speech recognition - 24.4 words/s
Machine learning - 21.3 images/s
Camera shooting - 11.2 images/s
HTML 5 - 1.59 Mnodes/s
SQLite - 415.6 Krows/s

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Tiger T700 и Kirin 970

Центральный процессор

Архитектура 2x 1.8 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55		 4x 2.36 ГГц – Cortex A73
4x 1.84 ГГц – Cortex A53
Количество ядер 8 8
Частота 1800 МГц 2360 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L1 - 512 КБ
Кэш L2 - 2 МБ
Техпроцесс 12 нм 10 нм
Количество транзисторов - 5.5 млрд.
TDP 10 Вт 9 Вт

Графический ускоритель

GPU ARM Mali-G52 MC2 Mali G72 MP12
Архитектура Bifrost Bifrost
Частота GPU 850 МГц 746 МГц
Вычислительных блоков 2 12
Шейдерных блоков 32 192
FLOPS 54.4 Гфлопс 347 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Шина 2x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность - До 29 Гбит/сек
Объем До 6 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Да
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2160 x 1080 3840 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 16МП 1x 48МП, 2x 20МП
Запись видео 1K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9, VC-1
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV 32 bit@384 kHz, HD-audio

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Март 2021 года Сентябрь 2017 года
Класс Бюджетный Флагман

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
1 (50%)
1 (50%)
Всего проголосовало: 2

Сравнения с конкурентами

1. Tiger T700 и Snapdragon 865
2. Tiger T700 и Snapdragon 665
3. Tiger T700 и Helio G80
4. Tiger T700 и Snapdragon 460
5. Tiger T700 и Helio G35
6. Kirin 970 и Snapdragon 730
7. Kirin 970 и Snapdragon 765G
8. Kirin 970 и Snapdragon 855
9. Kirin 970 и Snapdragon 712
10. Kirin 970 и Kirin 710

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Kirin 970 с Tiger T700, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях