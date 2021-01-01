Главная > Сравнение мобильных процессоров > Tiger T700 vs Dimensity 720 – что лучше?

Tiger T700 против Dimensity 720

Tiger T700
VS
Dimensity 720
Tiger T700
Dimensity 720

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Unisoc Tiger T700 (с графикой ARM Mali-G52 MC2) и MediaTek Dimensity 720 (Mali-G57 MC3). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Unisoc Tiger T700
  • Более новый - выпущен на 8 месяцев позже
Преимущества MediaTek Dimensity 720
  • Меньший размер транзистора (7 против 12 нанометров)
  • Набирает существенно больше (на 54%) баллов в AnTuTu 8 – 287K vs 185K
  • На 11% выше частота процессора (2000 против 1800 МГц

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Tiger T700
vs
Dimensity 720

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Tiger T700
185901
Dimensity 720 +54%
287137
CPU 67597 94712
GPU 36709 72127
Memory 37643 67407
UX 44936 56445
Total score 185901 287137

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Tiger T700
346
Dimensity 720 +48%
511
Multi-Core Score
Tiger T700
1289
Dimensity 720 +28%
1653

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile - 41 FPS
[Low]
Call of Duty: Mobile - 43 FPS
[High]
Fortnite - 26 FPS
[Low]
Shadowgun Legends - 49 FPS
[Ultra]
World of Tanks Blitz - 52 FPS
[Ultra]
Genshin Impact - 30 FPS
[Medium]
Mobile Legends: Bang Bang - 30 FPS
[Ultra]
Смартфон - Realme V3
720 x 1600
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Tiger T700 и Dimensity 720

Центральный процессор

Архитектура 2x 1.8 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55		 2x 2 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 1800 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Техпроцесс 12 нм 7 нм
TDP 10 Вт 10 Вт

Графический ускоритель

GPU ARM Mali-G52 MC2 Mali-G57 MC3
Архитектура Bifrost Valhall
Частота GPU 850 МГц 850 МГц
Вычислительных блоков 2 3
Шейдерных блоков 32 48
FLOPS 54.4 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность - До 17.07 Гбит/сек
Объем До 6 ГБ До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Да
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 UFS 2.2
Макс. разрешение дисплея 2160 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 16МП 1x 64МП, 2x 20МП
Запись видео 1K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 211 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация

Дата анонса Март 2021 года Июль 2020 года
Класс Бюджетный Средний класс
Номер модели - MT6853V
Официальный сайт - Сайт MediaTek Dimensity 720

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Qualcomm Snapdragon 720G против Unisoc Tiger T700
2. HiSilicon Kirin 710 против Unisoc Tiger T700
3. Qualcomm Snapdragon 662 против Unisoc Tiger T700
4. MediaTek Helio G85 против Unisoc Tiger T700
5. Qualcomm Snapdragon 860 против Unisoc Tiger T700
6. Samsung Exynos 9611 против MediaTek Dimensity 720
7. Qualcomm Snapdragon 720G против MediaTek Dimensity 720
8. HiSilicon Kirin 980 против MediaTek Dimensity 720
9. MediaTek Helio G90T против Dimensity 720
10. Qualcomm Snapdragon 690 против MediaTek Dimensity 720

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Dimensity 720 с Tiger T700, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях