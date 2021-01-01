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Tiger T700 против Dimensity 810

Tiger T700
VS
Dimensity 810
Tiger T700
Dimensity 810

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Unisoc Tiger T700 (с графикой ARM Mali-G52 MC2) и MediaTek Dimensity 810 (Mali-G57 MC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Unisoc Tiger T700
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества MediaTek Dimensity 810
  • Показывает в 3.8 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Меньший размер транзистора (6 против 12 нанометров)
  • Набирает существенно больше (на 74%) баллов в AnTuTu 9 – 387K vs 222K
  • На 33% выше частота процессора (2400 против 1800 МГц)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Tiger T700
vs
Dimensity 810

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Tiger T700
222196
Dimensity 810 +74%
387476
CPU 70301 113696
GPU 40820 85477
Memory 41144 76385
UX 68303 105966
Total score 222196 387476
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Tiger T700
353
Dimensity 810 +77%
626
Multi-Core Score
Tiger T700
1314
Dimensity 810 +47%
1932
Image compression 83.05 Mpixels/s -
Face detection 9.85 images/s -
Speech recognition 26.05 words/s -
Machine learning 18.55 images/s -
Camera shooting 9.48 images/s -
HTML 5 1.39 Mnodes/s -
SQLite 416.8 Krows/s -

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Tiger T700 и Dimensity 810

Центральный процессор

Архитектура 2x 1.82 ГГц – Cortex-A75
6x 1.82 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.4 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 1800 МГц 2400 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L1 - 512 КБ
Кэш L2 - 1 МБ
Кэш L3 - 2 МБ
Техпроцесс 12 нм 6 нм
Количество транзисторов - 12 млрд.
TDP 10 Вт 8 Вт

Графический ускоритель

GPU ARM Mali-G52 MC2 Mali-G57 MC2
Архитектура Bifrost Valhall
Частота GPU 850 МГц 850 МГц
Вычислительных блоков 2 2
Шейдерных блоков 32 32
FLOPS 54.4 Гфлопс 208 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность - До 17.07 Гбит/сек
Объем До 6 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Да
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 UFS 2.2
Макс. разрешение дисплея 2160 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 16МП 1x 64МП, 2x 16МП
Запись видео 1K при 30FPS 2K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS 2K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 300 Мбит/с -
Скорость загрузки До 150 Мбит/с -
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Март 2021 года Август 2021 года
Класс Бюджетный Средний класс
Номер модели - MT6833V
Официальный сайт - Сайт MediaTek Dimensity 810

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