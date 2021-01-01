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Tiger T700 против Helio G90T

Tiger T700
VS
Helio G90T
Tiger T700
Helio G90T

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Unisoc Tiger T700 (с графикой ARM Mali-G52 MC2) и MediaTek Helio G90T (Mali-G76MC4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Unisoc Tiger T700
  • Более новый - выпущен на 1 год и 8 месяцев позже
  • Выше частота графического ускорителя (на 6%)
Преимущества MediaTek Helio G90T
  • Показывает в 3.4 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает существенно больше (на 51%) баллов в AnTuTu 8 – 280K vs 185K
  • На 14% выше частота процессора (2050 против 1800 МГц

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Tiger T700
vs
Helio G90T

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Tiger T700
185901
Helio G90T +51%
280904
CPU 67597 97777
GPU 36709 79772
Memory 37643 57178
UX 44936 45700
Total score 185901 280904

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Tiger T700
346
Helio G90T +42%
491
Multi-Core Score
Tiger T700
1289
Helio G90T +24%
1597
Image compression - 96.4 Mpixels/s
Face detection - 14 images/s
Speech recognition - 30.8 words/s
Machine learning - 26.1 images/s
Camera shooting - 13.1 images/s
HTML 5 - 1.89 Mnodes/s
SQLite - 499.9 Krows/s

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile - 52 FPS
[Low]
Call of Duty: Mobile - 41 FPS
[Ultra]
Fortnite - 29 FPS
[Low]
World of Tanks Blitz - 46 FPS
[Ultra]
Genshin Impact - 27 FPS
[Medium]
Mobile Legends: Bang Bang - 55 FPS
[High]
Смартфон - Xiaomi Redmi Note 8 Pro
1080 x 2340
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Tiger T700 и Helio G90T

Центральный процессор

Архитектура 2x 1.8 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.05 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 1800 МГц 2050 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Техпроцесс 12 нм 12 нм
TDP 10 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU ARM Mali-G52 MC2 Mali-G76MC4
Архитектура Bifrost Bifrost
Частота GPU 850 МГц 800 МГц
Вычислительных блоков 2 4
Шейдерных блоков 32 64
FLOPS 54.4 Гфлопс 184 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 32 Бит
Объем До 6 ГБ До 10 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Da Vinci
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2160 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 16МП 1x 64МП, 2x 24МП
Запись видео 1K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Март 2021 года Июль 2019 года
Класс Бюджетный Средний класс
Официальный сайт - Сайт MediaTek Helio G90T

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Комментарии

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