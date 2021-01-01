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Tiger T700 против Helio P23

Tiger T700
VS
Helio P23
Tiger T700
Helio P23

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Unisoc Tiger T700 (с графикой ARM Mali-G52 MC2) и MediaTek Helio P23 (Mali-G71 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Unisoc Tiger T700
  • Более новый - выпущен на 3 года и 8 месяцев позже
  • Набирает существенно больше (на 82%) баллов в AnTuTu 8 – 185K vs 102K
  • Меньший размер транзистора (12 против 16 нанометров)
  • Выше частота графического ускорителя (на 10%)
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества MediaTek Helio P23
  • На 28% выше частота процессора (2300 против 1800 МГц

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Tiger T700
vs
Helio P23

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Tiger T700 +82%
185901
Helio P23
102349
CPU 67597 40715
GPU 36709 15389
Memory 37643 26934
UX 44936 19069
Total score 185901 102349

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Tiger T700 +128%
346
Helio P23
152
Multi-Core Score
Tiger T700 +53%
1289
Helio P23
845
Image compression - 67.55 Mpixels/s
Face detection - 9.22 images/s
Speech recognition - 15.7 words/s
Machine learning - 12.1 images/s
Camera shooting - 5.57 images/s
HTML 5 - 1.34 Mnodes/s
SQLite - 331.05 Krows/s

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Tiger T700 и Helio P23

Центральный процессор

Архитектура 2x 1.8 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55		 4x 1.65 ГГц – Cortex-A53
4x 2.3 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 1800 МГц 2300 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Техпроцесс 12 нм 16 нм
TDP 10 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU ARM Mali-G52 MC2 Mali-G71 MP2
Архитектура Bifrost Bifrost
Частота GPU 850 МГц 770 МГц
Вычислительных блоков 2 2
Шейдерных блоков 32 32
FLOPS 54.4 Гфлопс 49.4 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11 11.1

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1500 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность - До 14.93 Гбит/сек
Объем До 6 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Нет
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2160 x 1080 2160 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 16МП 1x 24МП, 2x 13МП
Запись видео 1K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS 1080p при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 4
Bluetooth 5.0 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация

Дата анонса Март 2021 года Август 2017 года
Класс Бюджетный Бюджетный
Номер модели - MT6763V/CT
Официальный сайт - Сайт MediaTek Helio P23

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Комментарии

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