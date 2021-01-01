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Tiger T700 против Helio P70

Tiger T700
VS
Helio P70
Tiger T700
Helio P70

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Unisoc Tiger T700 (с графикой ARM Mali-G52 MC2) и MediaTek Helio P70 (Mali-G72 MP3). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Unisoc Tiger T700
  • Более новый - выпущен на 2 года и 5 месяцев позже
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества MediaTek Helio P70
  • Показывает на 45% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • На 17% выше частота процессора (2100 против 1800 МГц
  • Выше частота графического ускорителя (на 6%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Tiger T700
vs
Helio P70

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Tiger T700
185901
Helio P70 +2%
188958
CPU 67597 74666
GPU 36709 40391
Memory 37643 43943
UX 44936 36633
Total score 185901 188958

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Tiger T700 +17%
346
Helio P70
295
Multi-Core Score
Tiger T700
1289
Helio P70 +7%
1382
Image compression - 82.6 Mpixels/s
Face detection - 11.7 images/s
Speech recognition - 16.45 words/s
Machine learning - 12.2 images/s
Camera shooting - 9.58 images/s
HTML 5 - 1.69 Mnodes/s
SQLite - 429.6 Krows/s

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Tiger T700 и Helio P70

Центральный процессор

Архитектура 2x 1.8 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55		 4x 2.1 ГГц – Cortex-A73
4x 2 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 1800 МГц 2100 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Техпроцесс 12 нм 12 нм
Количество транзисторов - 5.5 млрд.
TDP 10 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU ARM Mali-G52 MC2 Mali-G72 MP3
Архитектура Bifrost Bifrost
Частота GPU 850 МГц 900 МГц
Вычислительных блоков 2 3
Шейдерных блоков 32 48
FLOPS 54.4 Гфлопс 78.8 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1800 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 32 Бит
Объем До 6 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да NeuroPilot
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2160 x 1080 2160 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 16МП 1x 48МП, 2x 20МП
Запись видео 1K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Март 2021 года Октябрь 2018 года
Класс Бюджетный Средний класс
Официальный сайт - Сайт MediaTek Helio P70

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Комментарии

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