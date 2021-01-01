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Tiger T700 против Helio P95

Tiger T700
VS
Helio P95
Tiger T700
Helio P95

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Unisoc Tiger T700 (с графикой ARM Mali-G52 MC2) и MediaTek Helio P95 (PowerVR GM9446). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Unisoc Tiger T700
  • Более новый - выпущен на 1 год и 1 месяц позже
Преимущества MediaTek Helio P95
  • Показывает в 2.3 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • На 22% выше частота процессора (2200 против 1800 МГц
  • Выше частота графического ускорителя (на 14%)
  • Набирает больше (на 13%) баллов в AnTuTu 8 – 210K vs 185K

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Tiger T700
vs
Helio P95

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Tiger T700
185901
Helio P95 +13%
210146
CPU 67597 76316
GPU 36709 43573
Memory 37643 46108
UX 44936 41920
Total score 185901 210146

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Tiger T700
346
Helio P95 +14%
396
Multi-Core Score
Tiger T700
1289
Helio P95 +16%
1492

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Tiger T700 и Helio P95

Центральный процессор

Архитектура 2x 1.8 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.2 ГГц – Cortex A75
6x 2 ГГц – Cortex A55
Количество ядер 8 8
Частота 1800 МГц 2200 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Техпроцесс 12 нм 12 нм
TDP 10 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU ARM Mali-G52 MC2 PowerVR GM9446
Архитектура Bifrost PowerVR Rogue
Частота GPU 850 МГц 970 МГц
Вычислительных блоков 2 3
Шейдерных блоков 32 12
FLOPS 54.4 Гфлопс 124 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность - До 13.91 Гбит/сек
Объем До 6 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да APU 2.0
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2160 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 16МП 1x 64МП, 2x 24МП
Запись видео 1K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Galileo

Общая информация

Дата анонса Март 2021 года Февраль 2020 года
Класс Бюджетный Средний класс
Официальный сайт - Сайт MediaTek Helio P95

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Комментарии

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