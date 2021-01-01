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Tiger T700 против Snapdragon 450

Tiger T700
VS
Snapdragon 450
Tiger T700
Snapdragon 450

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Unisoc Tiger T700 (с графикой ARM Mali-G52 MC2) и Qualcomm Snapdragon 450 (Adreno 506). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Unisoc Tiger T700
  • Набирает существенно больше (в 2.3 раза) баллов в AnTuTu 9 – 222K vs 98K
  • Более новый - выпущен на 3 года и 10 месяцев позже
  • Выше частота графического ускорителя (на 31%)
  • Меньший размер транзистора (12 против 14 нанометров)
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Qualcomm Snapdragon 450
  • Показывает в 2.3 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Tiger

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Tiger T700
vs
Snapdragon 450

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Tiger T700 +125%
222196
Snapdragon 450
98612
CPU 70301 29781
GPU 40820 14379
Memory 41144 29514
UX 68303 24907
Total score 222196 98612
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Tiger T700 +131%
353
Snapdragon 450
153
Multi-Core Score
Tiger T700 +36%
1314
Snapdragon 450
969
Image compression 83.05 Mpixels/s 66.4 Mpixels/s
Face detection 9.85 images/s 8.97 images/s
Speech recognition 26.05 words/s 18.6 words/s
Machine learning 18.55 images/s 11.7 images/s
Camera shooting 9.48 images/s 5.27 images/s
HTML 5 1.39 Mnodes/s 1.26 Mnodes/s
SQLite 416.8 Krows/s 317.5 Krows/s

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Tiger T700 и Snapdragon 450

Центральный процессор

Архитектура 2x 1.82 ГГц – Cortex-A75
6x 1.82 ГГц – Cortex-A55		 8x 1.8 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 1800 МГц 1800 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Техпроцесс 12 нм 14 нм
Количество транзисторов - 2 млрд.
TDP 10 Вт 3 Вт

Графический ускоритель

GPU ARM Mali-G52 MC2 Adreno 506
Архитектура Bifrost Adreno 500
Частота GPU 850 МГц 600-650 МГц
Вычислительных блоков 2 1
Шейдерных блоков 32 96
FLOPS 54.4 Гфлопс 124 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11 11.1

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 1866 МГц 933 МГц
Шина 2x 16 Бит 1x 32 Бит
Пропускная способность - До 7.46 Гбит/сек
Объем До 6 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Hexagon 546
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2160 x 1080 1920 x 1200
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 16МП 1x 21МП, 2x 13МП
Запись видео 1K при 30FPS 1K при 60FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - X9
Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 4.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Март 2021 года Июнь 2017 года
Класс Бюджетный Бюджетный
Номер модели - SDM450
Официальный сайт - Сайт Qualcomm Snapdragon 450

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