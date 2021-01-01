Tiger T700 против Snapdragon 632
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Unisoc Tiger T700 (с графикой ARM Mali-G52 MC2) и Qualcomm Snapdragon 632 (Adreno 506). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
27
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
15
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
59
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
32
Основные отличия
Преимущества Unisoc Tiger T700
- Более новый - выпущен на 2 года и 9 месяцев позже
- Набирает существенно больше (на 56%) баллов в AnTuTu 8 – 185K vs 118K
- Меньший размер транзистора (12 против 14 нанометров)
- Выше частота графического ускорителя (на 17%)
- Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Qualcomm Snapdragon 632
- Показывает в 2.3 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Tiger
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 8
|CPU
|67597
|60244
|GPU
|36709
|10499
|Memory
|37643
|27587
|UX
|44936
|11175
|Total score
|185901
|118876
GeekBench 5
Single-Core Score
Tiger T700 +31%
346
264
Multi-Core Score
Tiger T700 +24%
1289
1038
|Image compression
|-
|81 Mpixels/s
|Face detection
|-
|11.3 images/s
|Speech recognition
|-
|18.95 words/s
|Machine learning
|-
|13.05 images/s
|Camera shooting
|-
|8.73 images/s
|HTML 5
|-
|1.05 Mnodes/s
|SQLite
|-
|426.3 Krows/s
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Tiger T700 и Snapdragon 632
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 1.8 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
|4x 1.8 ГГц – Kryo 250 Gold (Cortex-A73
4x 1.8 ГГц – Kryo 250 Silver (Cortex-A53)
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|1800 МГц
|1800 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|-
|128 КБ
|Техпроцесс
|12 нм
|14 нм
|Количество транзисторов
|-
|2 млрд.
|TDP
|10 Вт
|7 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|ARM Mali-G52 MC2
|Adreno 506
|Архитектура
|Bifrost
|Adreno 500
|Частота GPU
|850 МГц
|725 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|1
|Шейдерных блоков
|32
|96
|FLOPS
|54.4 Гфлопс
|124.8 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|11
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR3
|Частота памяти
|1866 МГц
|933 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|1x 32 Бит
|Пропускная способность
|-
|До 7.46 Гбит/сек
|Объем
|До 6 ГБ
|До 6 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Hexagon 546
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|2160 x 1080
|1920 x 1200
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 48МП, 2x 16МП
|1x 40МП, 2x 13МП
|Запись видео
|1K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 30FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|192 кГц/24-бит, Dolby 5.1
Связь и сети
|Модем
|-
|X9 LTE
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 7
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
Общая информация
|Дата анонса
|Март 2021 года
|Июнь 2018 года
|Класс
|Бюджетный
|Средний класс
|Номер модели
|-
|SDM632
|Официальный сайт
|-
|Сайт Qualcomm Snapdragon 632
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