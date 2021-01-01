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Tiger T700 против Snapdragon 636

Tiger T700
VS
Snapdragon 636
Tiger T700
Snapdragon 636

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Unisoc Tiger T700 (с графикой ARM Mali-G52 MC2) и Qualcomm Snapdragon 636 (Adreno 509). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Unisoc Tiger T700
  • Более новый - выпущен на 3 года и 6 месяцев позже
  • Набирает больше (на 28%) баллов в AnTuTu 8 – 185K vs 145K
  • Меньший размер транзистора (12 против 14 нанометров)
  • Выше частота графического ускорителя (на 18%)
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Qualcomm Snapdragon 636
  • Показывает в 3.4 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Tiger

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Tiger T700
vs
Snapdragon 636

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Tiger T700 +28%
185901
Snapdragon 636
145198
CPU 67597 62945
GPU 36709 24483
Memory 37643 30326
UX 44936 27466
Total score 185901 145198

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Tiger T700 +28%
346
Snapdragon 636
271
Multi-Core Score
Tiger T700 +15%
1289
Snapdragon 636
1118
Image compression - 75.3 Mpixels/s
Face detection - 10.7 images/s
Speech recognition - 20.45 words/s
Machine learning - 15.45 images/s
Camera shooting - 9.79 images/s
HTML 5 - 1.51 Mnodes/s
SQLite - 410.2 Krows/s

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Tiger T700 и Snapdragon 636

Центральный процессор

Архитектура 2x 1.8 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55		 4x 1.8 ГГц – Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
4x 1.6 ГГц – Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
Количество ядер 8 8
Частота 1800 МГц 1800 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Техпроцесс 12 нм 14 нм
Количество транзисторов - 2 млрд.
TDP 10 Вт 9 Вт

Графический ускоритель

GPU ARM Mali-G52 MC2 Adreno 509
Архитектура Bifrost Adreno 500
Частота GPU 850 МГц 720 МГц
Вычислительных блоков 2 1
Шейдерных блоков 32 128
FLOPS 54.4 Гфлопс 184 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11 12.1

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 1866 МГц 1333 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Объем До 6 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Hexagon 680
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2160 x 1080 2340 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 16МП 1x 24МП, 2x 16МП
Запись видео 1K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - X12
Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Март 2021 года Октябрь 2017 года
Класс Бюджетный Средний класс
Номер модели - SDM636
Официальный сайт - Сайт Qualcomm Snapdragon 636

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Комментарии

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