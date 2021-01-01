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Tiger T700 против Snapdragon 662

Tiger T700
VS
Snapdragon 662
Tiger T700
Snapdragon 662

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Unisoc Tiger T700 (с графикой ARM Mali-G52 MC2) и Qualcomm Snapdragon 662 (Adreno 610). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Unisoc Tiger T700
  • Выше частота графического ускорителя (на 42%)
  • Более новый - выпущен на 1 год и 2 месяца позже
  • Набирает немного больше (на 7%) баллов в AnTuTu 8 – 185K vs 174K
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Qualcomm Snapdragon 662
  • Показывает в 5 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Tiger
  • На 11% выше частота процессора (2000 против 1800 МГц
  • Меньший размер транзистора (11 против 12 нанометров)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Tiger T700
vs
Snapdragon 662

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Tiger T700 +7%
185901
Snapdragon 662
174022
CPU 67597 69810
GPU 36709 34159
Memory 37643 44417
UX 44936 33716
Total score 185901 174022

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Tiger T700 +11%
346
Snapdragon 662
313
Multi-Core Score
Tiger T700
1289
Snapdragon 662 +8%
1389
Image compression - 90.6 Mpixels/s
Face detection - 13.25 images/s
Speech recognition - 23.7 words/s
Machine learning - 17.85 images/s
Camera shooting - 11.8 images/s
HTML 5 - 1.9 Mnodes/s
SQLite - 505.85 Krows/s

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile - 28 FPS
[Low]
Call of Duty: Mobile - 30 FPS
[Ultra]
Fortnite - 26 FPS
[Low]
Shadowgun Legends - 54 FPS
[Low]
World of Tanks Blitz - 59 FPS
[Medium]
Mobile Legends: Bang Bang - 30 FPS
[High]
Смартфон - Xiaomi Poco M3
1080 x 2340
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Tiger T700 и Snapdragon 662

Центральный процессор

Архитектура 2x 1.8 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55		 4x 2 ГГц – Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
4x 1.8 ГГц – Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
Количество ядер 8 8
Частота 1800 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Техпроцесс 12 нм 11 нм
TDP 10 Вт 9 Вт

Графический ускоритель

GPU ARM Mali-G52 MC2 Adreno 610
Архитектура Bifrost Adreno 600
Частота GPU 850 МГц 600 МГц
Вычислительных блоков 2 2
Шейдерных блоков 32 96
FLOPS 54.4 Гфлопс 272 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность - До 13.91 Гбит/сек
Объем До 6 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Hexagon 683
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2160 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 16МП 1x 48МП, 2x 16МП
Запись видео 1K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - X11
Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 13
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 390 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.0 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Март 2021 года Январь 2020 года
Класс Бюджетный Средний класс
Номер модели - SM615
Официальный сайт - Сайт Qualcomm Snapdragon 662

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Комментарии

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