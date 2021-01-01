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Tiger T700 против Snapdragon 670

Tiger T700
VS
Snapdragon 670
Tiger T700
Snapdragon 670

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Unisoc Tiger T700 (с графикой ARM Mali-G52 MC2) и Qualcomm Snapdragon 670 (Adreno 615). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Unisoc Tiger T700
  • Более новый - выпущен на 2 года и 8 месяцев позже
  • Выше частота графического ускорителя (на 13%)
  • Набирает немного больше (на 7%) баллов в AnTuTu 8 – 185K vs 174K
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Qualcomm Snapdragon 670
  • Показывает в 6.4 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Tiger
  • Меньший размер транзистора (10 против 12 нанометров)
  • На 11% выше частота процессора (2000 против 1800 МГц

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Tiger T700
vs
Snapdragon 670

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Tiger T700 +7%
185901
Snapdragon 670
174161
CPU 67597 65419
GPU 36709 50880
Memory 37643 38630
UX 44936 40866
Total score 185901 174161

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Tiger T700
1289
Snapdragon 670 +2%
1320
Image compression - 77.1 Mpixels/s
Face detection - 9.44 images/s
Speech recognition - 24.5 words/s
Machine learning - 20.1 images/s
Camera shooting - 9.32 images/s
HTML 5 - 0.61 Mnodes/s
SQLite - 386.2 Krows/s

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Tiger T700 и Snapdragon 670

Центральный процессор

Архитектура 2x 1.8 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55		 2x 2 ГГц – Kryo 360 Gold (Cortex-A75)
6x 1.7 ГГц – Kryo 360 Silver (Cortex-A55)
Количество ядер 8 8
Частота 1800 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L1 - 256 КБ
Техпроцесс 12 нм 10 нм
TDP 10 Вт 9 Вт

Графический ускоритель

GPU ARM Mali-G52 MC2 Adreno 615
Архитектура Bifrost Adreno 600
Частота GPU 850 МГц 700-750 МГц
Вычислительных блоков 2 2
Шейдерных блоков 32 128
FLOPS 54.4 Гфлопс 350 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность - До 14.9 Гбит/сек
Объем До 6 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Hexagon 685
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2160 x 1080 2520 x 1600
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 16МП 1x 192МП, 2x 16МП
Запись видео 1K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV Кодеки Aqstic, aptX, aptX HD, aptX Classic

Связь и сети

Модем - X12 LTE
Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Март 2021 года Август 2018 года
Класс Бюджетный Средний класс
Номер модели - SDM670
Официальный сайт - Сайт Qualcomm Snapdragon 670

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Комментарии

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