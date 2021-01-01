Tiger T700 против Snapdragon 690
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Unisoc Tiger T700 (с графикой ARM Mali-G52 MC2) и Qualcomm Snapdragon 690 (Adreno 619L). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
29
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
15
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
59
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
33
Основные отличия
Преимущества Unisoc Tiger T700
- Более новый - выпущен на 9 месяцев позже
Преимущества Qualcomm Snapdragon 690
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Tiger
- Меньший размер транзистора (8 против 12 нанометров)
- Набирает существенно больше (на 53%) баллов в AnTuTu 8 – 283K vs 185K
- На 11% выше частота процессора (2000 против 1800 МГц
- Выше частота графического ускорителя (на 12%)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 8
|CPU
|67597
|106188
|GPU
|36709
|62482
|Memory
|37643
|55313
|UX
|44936
|59570
|Total score
|185901
|283899
GeekBench 5
Single-Core Score
346
Snapdragon 690 +74%
602
Multi-Core Score
1289
Snapdragon 690 +41%
1822
|Image compression
|-
|111.3 Mpixels/s
|Face detection
|-
|16.9 images/s
|Speech recognition
|-
|28.8 words/s
|Machine learning
|-
|26.7 images/s
|Camera shooting
|-
|15.9 images/s
|HTML 5
|-
|2.25 Mnodes/s
|SQLite
|-
|579.5 Krows/s
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Tiger T700 и Snapdragon 690
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 1.8 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
|2x 2 ГГц – Kryo 560 Gold (Cortex-A77)
6x 1.7 ГГц – Kryo 560 Silver (Cortex-A55)
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|1800 МГц
|2000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8.2-A
|Техпроцесс
|12 нм
|8 нм
|TDP
|10 Вт
|6 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|ARM Mali-G52 MC2
|Adreno 619L
|Архитектура
|Bifrost
|Adreno 600
|Частота GPU
|850 МГц
|950 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|2
|Шейдерных блоков
|32
|128
|FLOPS
|54.4 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|11
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|2133 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|-
|До 14.9 Гбит/сек
|Объем
|До 6 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Hexagon 692
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|eMMC 5.1, UFS 2.1, UFS 3.0
|Макс. разрешение дисплея
|2160 x 1080
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 48МП, 2x 16МП
|1x 192МП, 2x 16МП
|Запись видео
|1K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 30FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|-
|X51
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 1200 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 200 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|6
|Bluetooth
|5.0
|5.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Март 2021 года
|Июнь 2020 года
|Класс
|Бюджетный
|Средний класс
|Номер модели
|-
|SM6350
|Официальный сайт
|-
|Сайт Qualcomm Snapdragon 690
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