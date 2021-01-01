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Tiger T700 против Snapdragon 710

Tiger T700
VS
Snapdragon 710
Tiger T700
Snapdragon 710

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Unisoc Tiger T700 (с графикой ARM Mali-G52 MC2) и Qualcomm Snapdragon 710 (Adreno 616). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Unisoc Tiger T700
  • Более новый - выпущен на 2 года и 11 месяцев позже
  • Выше частота графического ускорителя (на 31%)
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Qualcomm Snapdragon 710
  • Показывает в 7.1 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Tiger
  • На 22% выше частота процессора (2200 против 1800 МГц
  • Меньший размер транзистора (10 против 12 нанометров)
  • Набирает больше (на 16%) баллов в AnTuTu 8 – 214K vs 185K

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Tiger T700
vs
Snapdragon 710

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Tiger T700
185901
Snapdragon 710 +16%
214942
CPU 67597 70627
GPU 36709 54697
Memory 37643 46031
UX 44936 41592
Total score 185901 214942

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Tiger T700
346
Snapdragon 710 +11%
383
Multi-Core Score
Tiger T700
1289
Snapdragon 710 +12%
1440
Image compression - 91.1 Mpixels/s
Face detection - 13.95 images/s
Speech recognition - 25.95 words/s
Machine learning - 22.2 images/s
Camera shooting - 12.75 images/s
HTML 5 - 1.71 Mnodes/s
SQLite - 467.95 Krows/s

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile - 39 FPS
[Ultra]
Call of Duty: Mobile - 35 FPS
[Ultra]
Fortnite - 26 FPS
[Low]
Shadowgun Legends - 53 FPS
[Low]
World of Tanks Blitz - 60 FPS
[Ultra]
Mobile Legends: Bang Bang - 55 FPS
[Ultra]
Смартфон - Xiaomi Mi 9 Lite
1080 x 2340
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Tiger T700 и Snapdragon 710

Центральный процессор

Архитектура 2x 1.8 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.2 ГГц – Kryo 360 Gold (Cortex-A75)
6x 1.7 ГГц – Kryo 360 Silver (Cortex-A55)
Количество ядер 8 8
Частота 1800 МГц 2200 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Техпроцесс 12 нм 10 нм
Количество транзисторов - 5.3 млрд.
TDP 10 Вт 6 Вт

Графический ускоритель

GPU ARM Mali-G52 MC2 Adreno 616
Архитектура Bifrost Adreno 600
Частота GPU 850 МГц 650 МГц
Вычислительных блоков 2 2
Шейдерных блоков 32 128
FLOPS 54.4 Гфлопс 384 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность - До 14.9 Гбит/сек
Объем До 6 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Hexagon 685
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2160 x 1080 3360 x 1440
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 16МП 2x 20МП, 1x 32МП
Запись видео 1K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV Qualcomm Aqstic, aptX, aptX HD

Связь и сети

Модем - X15 LTE
Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 15
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 800 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Март 2021 года Май 2018 года
Класс Бюджетный Средний класс
Номер модели - SDM710
Официальный сайт - Сайт Qualcomm Snapdragon 710

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Комментарии

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