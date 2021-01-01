Tiger T700 против Snapdragon 710
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Unisoc Tiger T700 (с графикой ARM Mali-G52 MC2) и Qualcomm Snapdragon 710 (Adreno 616). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
27
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
15
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
59
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
32
Основные отличия
Преимущества Unisoc Tiger T700
- Более новый - выпущен на 2 года и 11 месяцев позже
- Выше частота графического ускорителя (на 31%)
- Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Qualcomm Snapdragon 710
- Показывает в 7.1 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Tiger
- На 22% выше частота процессора (2200 против 1800 МГц
- Меньший размер транзистора (10 против 12 нанометров)
- Набирает больше (на 16%) баллов в AnTuTu 8 – 214K vs 185K
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 8
|CPU
|67597
|70627
|GPU
|36709
|54697
|Memory
|37643
|46031
|UX
|44936
|41592
|Total score
|185901
|214942
GeekBench 5
Single-Core Score
346
Snapdragon 710 +11%
383
Multi-Core Score
1289
Snapdragon 710 +12%
1440
|Image compression
|-
|91.1 Mpixels/s
|Face detection
|-
|13.95 images/s
|Speech recognition
|-
|25.95 words/s
|Machine learning
|-
|22.2 images/s
|Camera shooting
|-
|12.75 images/s
|HTML 5
|-
|1.71 Mnodes/s
|SQLite
|-
|467.95 Krows/s
Игры
|PUBG Mobile
|-
|39 FPS
[Ultra]
|Call of Duty: Mobile
|-
|35 FPS
[Ultra]
|Fortnite
|-
|26 FPS
[Low]
|Shadowgun Legends
|-
|53 FPS
[Low]
|World of Tanks Blitz
|-
|60 FPS
[Ultra]
|Mobile Legends: Bang Bang
|-
|55 FPS
[Ultra]
|Смартфон
|-
|Xiaomi Mi 9 Lite
1080 x 2340
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Tiger T700 и Snapdragon 710
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 1.8 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
|2x 2.2 ГГц – Kryo 360 Gold (Cortex-A75)
6x 1.7 ГГц – Kryo 360 Silver (Cortex-A55)
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|1800 МГц
|2200 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8-A
|Техпроцесс
|12 нм
|10 нм
|Количество транзисторов
|-
|5.3 млрд.
|TDP
|10 Вт
|6 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|ARM Mali-G52 MC2
|Adreno 616
|Архитектура
|Bifrost
|Adreno 600
|Частота GPU
|850 МГц
|650 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|2
|Шейдерных блоков
|32
|128
|FLOPS
|54.4 Гфлопс
|384 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|11
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|1866 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|-
|До 14.9 Гбит/сек
|Объем
|До 6 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Hexagon 685
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|2160 x 1080
|3360 x 1440
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 48МП, 2x 16МП
|2x 20МП, 1x 32МП
|Запись видео
|1K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 30FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|Qualcomm Aqstic, aptX, aptX HD
Связь и сети
|Модем
|-
|X15 LTE
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 15
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 800 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
Общая информация
|Дата анонса
|Март 2021 года
|Май 2018 года
|Класс
|Бюджетный
|Средний класс
|Номер модели
|-
|SDM710
|Официальный сайт
|-
|Сайт Qualcomm Snapdragon 710
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