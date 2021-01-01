Главная > Сравнение мобильных процессоров > Tiger T700 vs Snapdragon 712 – что лучше?

Tiger T700 против Snapdragon 712

Tiger T700
VS
Snapdragon 712
Tiger T700
Snapdragon 712

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Unisoc Tiger T700 (с графикой ARM Mali-G52 MC2) и Qualcomm Snapdragon 712 (Adreno 616). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Unisoc Tiger T700
  • Выше частота графического ускорителя (на 55%)
  • Более новый - выпущен на 2 года и 2 месяца позже
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Qualcomm Snapdragon 712
  • Показывает в 5.7 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Tiger
  • На 28% выше частота процессора (2300 против 1800 МГц
  • Меньший размер транзистора (10 против 12 нанометров)
  • Набирает больше (на 19%) баллов в AnTuTu 8 – 220K vs 185K

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Tiger T700
vs
Snapdragon 712

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Tiger T700
185901
Snapdragon 712 +19%
220665
CPU 67597 73254
GPU 36709 61429
Memory 37643 48586
UX 44936 44344
Total score 185901 220665

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Tiger T700
346
Snapdragon 712 +16%
400
Multi-Core Score
Tiger T700
1289
Snapdragon 712 +16%
1501
Image compression - 92.2 Mpixels/s
Face detection - 14.4 images/s
Speech recognition - 26.1 words/s
Machine learning - 22.2 images/s
Camera shooting - 13.1 images/s
HTML 5 - 1.76 Mnodes/s
SQLite - 478.3 Krows/s

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile - 52 FPS
[Medium]
Call of Duty: Mobile - 38 FPS
[Medium]
Fortnite - 29 FPS
[Medium]
Shadowgun Legends - 47 FPS
[Low]
World of Tanks Blitz - 60 FPS
[Ultra]
Mobile Legends: Bang Bang - 30 FPS
[Ultra]
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Tiger T700 и Snapdragon 712

Центральный процессор

Архитектура 2x 1.8 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.3 ГГц – Kryo 360 Gold (Cortex-A75)
6x 1.7 ГГц – Kryo 360 Silver (Cortex-A55)
Количество ядер 8 8
Частота 1800 МГц 2300 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L3 - 1 МБ
Техпроцесс 12 нм 10 нм
Количество транзисторов - 3 млрд.
TDP 10 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU ARM Mali-G52 MC2 Adreno 616
Архитектура Bifrost Adreno 600
Частота GPU 850 МГц 550 МГц
Вычислительных блоков 2 2
Шейдерных блоков 32 128
FLOPS 54.4 Гфлопс 310 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность - До 13.91 Гбит/сек
Объем До 6 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Qualcomm Hexagon 685 DSP
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2160 x 1080 3360 x 1440
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 16МП 1x 192МП, 2x 16МП
Запись видео 1K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC

Связь и сети

Модем - X15
Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 15
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 800 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Март 2021 года Февраль 2019 года
Класс Бюджетный Средний класс
Номер модели - SDM712
Официальный сайт - Сайт Qualcomm Snapdragon 712

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Qualcomm Snapdragon 720G vs Unisoc Tiger T700
2. HiSilicon Kirin 710 vs Unisoc Tiger T700
3. Qualcomm Snapdragon 662 vs Unisoc Tiger T700
4. MediaTek Helio G85 vs Unisoc Tiger T700
5. Qualcomm Snapdragon 860 vs Unisoc Tiger T700
6. Qualcomm Snapdragon 675 vs Qualcomm Snapdragon 712
7. Samsung Exynos 9611 vs Qualcomm Snapdragon 712
8. Qualcomm Snapdragon 855 vs Qualcomm Snapdragon 712
9. Samsung Exynos 9820 vs Qualcomm Snapdragon 712
10. HiSilicon Kirin 710 vs Qualcomm Snapdragon 712

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Snapdragon 712 с Tiger T700, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях