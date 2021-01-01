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Tiger T700 против Snapdragon 720G

Tiger T700
VS
Snapdragon 720G
Tiger T700
Snapdragon 720G

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Unisoc Tiger T700 (с графикой ARM Mali-G52 MC2) и Qualcomm Snapdragon 720G (Adreno 618). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Unisoc Tiger T700
  • Более новый - выпущен на 1 год и 2 месяца позже
  • Выше частота графического ускорителя (на 13%)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 720G
  • Показывает в 8 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Tiger
  • Меньший размер транзистора (8 против 12 нанометров)
  • Набирает существенно больше (на 46%) баллов в AnTuTu 8 – 270K vs 185K
  • На 28% выше частота процессора (2300 против 1800 МГц

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Tiger T700
vs
Snapdragon 720G

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Tiger T700
185901
Snapdragon 720G +46%
270686
CPU 67597 99886
GPU 36709 71529
Memory 37643 50549
UX 44936 52632
Total score 185901 270686

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Tiger T700
1289
Snapdragon 720G +30%
1673
Image compression - 108.75 Mpixels/s
Face detection - 15.55 images/s
Speech recognition - 27.15 words/s
Machine learning - 25.5 images/s
Camera shooting - 16.15 images/s
HTML 5 - 2.18 Mnodes/s
SQLite - 561.5 Krows/s

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile - 43 FPS
[High]
Call of Duty: Mobile - 40 FPS
[Ultra]
Fortnite - 28 FPS
[Low]
World of Tanks Blitz - 51 FPS
[Ultra]
Genshin Impact - 34 FPS
[Medium]
Mobile Legends: Bang Bang - 30 FPS
[High]
Смартфон - Realme 7 Pro
1080 x 2400
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Tiger T700 и Snapdragon 720G

Центральный процессор

Архитектура 2x 1.8 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.3 ГГц – Kryo 465 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 465 Silver (Cortex-A55)
Количество ядер 8 8
Частота 1800 МГц 2300 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Кэш L3 - 1 МБ
Техпроцесс 12 нм 8 нм
TDP 10 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU ARM Mali-G52 MC2 Adreno 618
Архитектура Bifrost Adreno 600
Частота GPU 850 МГц 750 МГц
Вычислительных блоков 2 2
Шейдерных блоков 32 128
FLOPS 54.4 Гфлопс 435 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность - До 13.91 Гбит/сек
Объем До 6 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Qualcomm Hexagon 692 DSP
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2160 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 16МП 1x 192МП, 2x 22МП
Запись видео 1K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV 384 kHz/32 bit

Связь и сети

Модем - X15
Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 15
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 800 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.0 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Март 2021 года Январь 2020 года
Класс Бюджетный Средний класс
Номер модели - SM7125
Официальный сайт - Сайт Qualcomm Snapdragon 720G

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