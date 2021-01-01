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Tiger T700 против Snapdragon 765

Tiger T700
VS
Snapdragon 765
Tiger T700
Snapdragon 765

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Unisoc Tiger T700 (с графикой ARM Mali-G52 MC2) и Qualcomm Snapdragon 765 (Adreno 620). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Unisoc Tiger T700
  • Более новый - выпущен на 1 год и 4 месяца позже
  • Выше частота графического ускорителя (на 13%)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 765
  • Показывает в 11 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Tiger
  • Меньший размер транзистора (7 против 12 нанометров)
  • Набирает существенно больше (на 53%) баллов в AnTuTu 8 – 285K vs 185K
  • На 28% выше частота процессора (2300 против 1800 МГц

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Tiger T700
vs
Snapdragon 765

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Tiger T700
185901
Snapdragon 765 +53%
285097
CPU 67597 92922
GPU 36709 94326
Memory 37643 61048
UX 44936 52552
Total score 185901 285097

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Tiger T700
346
Snapdragon 765 +36%
470
Multi-Core Score
Tiger T700
1289
Snapdragon 765 +38%
1782

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Tiger T700 и Snapdragon 765

Центральный процессор

Архитектура 2x 1.8 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55		 1x 2.3 ГГц – Kryo 475 Prime (Cortex-A76)
1x 2.2 ГГц – Kryo 475 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 475 Silver (Cortex-A55)
Количество ядер 8 8
Частота 1800 МГц 2300 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A -
Техпроцесс 12 нм 7 нм
TDP 10 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU ARM Mali-G52 MC2 Adreno 620
Архитектура Bifrost Adreno 600
Частота GPU 850 МГц 750 МГц
Вычислительных блоков 2 3
Шейдерных блоков 32 192
FLOPS 54.4 Гфлопс 600 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность - До 17 Гбит/сек
Объем До 6 ГБ До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Hexagon 696
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 eMMC 5.1, UFS 3.0
Макс. разрешение дисплея 2160 x 1080 3200 x 1800
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 16МП 1x 192МП, 2x 22МП
Запись видео 1K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - X52
Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 24
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 210 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Март 2021 года Декабрь 2019 года
Класс Бюджетный Средний класс
Номер модели - SM7250-AA
Официальный сайт - Сайт Qualcomm Snapdragon 765

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Комментарии

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