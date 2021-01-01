Главная > Сравнение мобильных процессоров > Tiger T700 vs Snapdragon 821 – что лучше?

Tiger T700 против Snapdragon 821

Tiger T700
VS
Snapdragon 821
Tiger T700
Snapdragon 821

Мы сравнили 8-ядерный Unisoc Tiger T700 (ARM Mali-G52 MC2) с его более старым соперником в лице 4-ядерного Qualcomm Snapdragon 821 (Adreno 530). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Unisoc Tiger T700
  • Более новый - выпущен на 4 года и 9 месяцев позже
  • Имеет на 4 ядра больше
  • Выше частота графического ускорителя (на 30%)
  • Меньший размер транзистора (12 против 14 нанометров)
  • Набирает немного больше (на 7%) баллов в AnTuTu 8 – 185K vs 173K
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Qualcomm Snapdragon 821
  • Показывает в 9.5 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Tiger
  • На 30% выше частота процессора (2342 против 1800 МГц

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Tiger T700
vs
Snapdragon 821

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Tiger T700 +7%
185901
Snapdragon 821
173942
CPU 67597 58492
GPU 36709 54966
Memory 37643 29058
UX 44936 32663
Total score 185901 173942

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Tiger T700 +73%
1289
Snapdragon 821
744
Image compression - 51.2 Mpixels/s
Face detection - 7.96 images/s
Speech recognition - 15.4 words/s
Machine learning - 14 images/s
Camera shooting - 10.7 images/s
HTML 5 - 0.71 Mnodes/s
SQLite - 239.7 Krows/s

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Tiger T700 и Snapdragon 821

Центральный процессор

Архитектура 2x 1.8 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.342 ГГц – Kryo
2x 1.6 ГГц – Kryo
Количество ядер 8 4
Частота 1800 МГц 2342 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L1 - 64 КБ
Кэш L2 - 3 МБ
Техпроцесс 12 нм 14 нм
Количество транзисторов - 2 млрд.
TDP 10 Вт 11 Вт

Графический ускоритель

GPU ARM Mali-G52 MC2 Adreno 530
Архитектура Bifrost Adreno 500
Частота GPU 850 МГц 653 МГц
Вычислительных блоков 2 2
Шейдерных блоков 32 256
FLOPS 54.4 Гфлопс 519 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11 11.2

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Шина 2x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность - До 29.8 Гбит/сек
Объем До 6 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Hexagon 680
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 eMMC 5.1, UFS 2.0
Макс. разрешение дисплея 2160 x 1080 3840 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 16МП 1x 28МП, 2x 13МП
Запись видео 1K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV 192 кГц/24 бит

Связь и сети

Модем - X12
Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 4.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Март 2021 года Июль 2016 года
Класс Бюджетный Флагман
Номер модели - MSM8996 Pro
Официальный сайт - Сайт Qualcomm Snapdragon 821

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Unisoc Tiger T700 против Qualcomm Snapdragon 865
2. Unisoc Tiger T700 против Qualcomm Snapdragon 665
3. Unisoc Tiger T700 против MediaTek Helio G80
4. Unisoc Tiger T700 против Qualcomm Snapdragon 460
5. Unisoc Tiger T700 против MediaTek Helio G35
6. Qualcomm Snapdragon 821 против Snapdragon 730
7. Qualcomm Snapdragon 821 против Snapdragon 865
8. Qualcomm Snapdragon 821 против Snapdragon 845
9. Qualcomm Snapdragon 821 против Snapdragon 710
10. Qualcomm Snapdragon 821 против Snapdragon 660

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Snapdragon 821 с Tiger T700, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях