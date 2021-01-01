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Tiger T700 против Snapdragon 835

Tiger T700
VS
Snapdragon 835
Tiger T700
Snapdragon 835

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Unisoc Tiger T700 (с графикой ARM Mali-G52 MC2) и Qualcomm Snapdragon 835 (Adreno 540). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Unisoc Tiger T700
  • Более новый - выпущен на 4 года и 5 месяцев позже
  • Выше частота графического ускорителя (на 20%)
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Qualcomm Snapdragon 835
  • Показывает в 10.3 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Tiger
  • Набирает существенно больше (на 50%) баллов в AnTuTu 8 – 278K vs 185K
  • На 36% выше частота процессора (2450 против 1800 МГц
  • Меньший размер транзистора (10 против 12 нанометров)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Tiger T700
vs
Snapdragon 835

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Tiger T700
185901
Snapdragon 835 +50%
278014
CPU 67597 81260
GPU 36709 109179
Memory 37643 49789
UX 44936 38165
Total score 185901 278014

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Tiger T700
346
Snapdragon 835 +12%
386
Multi-Core Score
Tiger T700
1289
Snapdragon 835 +33%
1712
Image compression - 95.3 Mpixels/s
Face detection - 13.3 images/s
Speech recognition - 31.5 words/s
Machine learning - 24.1 images/s
Camera shooting - 14.5 images/s
HTML 5 - 1.99 Mnodes/s
SQLite - 534.8 Krows/s

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Tiger T700 и Snapdragon 835

Центральный процессор

Архитектура 2x 1.8 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55		 4x 2.45 ГГц – Kryo 280 (Cortex-A73)
4x 1.9 ГГц – Kryo 280 (Cortex-A53)
Количество ядер 8 8
Частота 1800 МГц 2450 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.1-A
Кэш L1 - 128 КБ
Кэш L2 - 2 МБ
Техпроцесс 12 нм 10 нм
Количество транзисторов - 3 млрд.
TDP 10 Вт 9 Вт

Графический ускоритель

GPU ARM Mali-G52 MC2 Adreno 540
Архитектура Bifrost Adreno 500
Частота GPU 850 МГц 710 МГц
Вычислительных блоков 2 2
Шейдерных блоков 32 256
FLOPS 54.4 Гфлопс 558 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность - До 29.8 Гбит/сек
Объем До 6 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Hexagon 682
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2160 x 1080 3840 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 16МП 1x 32МП, 2x 16МП
Запись видео 1K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV Qualcomm aptX, Qualcomm Aqstic

Связь и сети

Модем - X16 LTE
Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 16
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 1000 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Март 2021 года Ноябрь 2016 года
Класс Бюджетный Флагман
Номер модели - MSM8998
Официальный сайт - Сайт Qualcomm Snapdragon 835

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Комментарии

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