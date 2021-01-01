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Tiger T700 против Snapdragon 865

Tiger T700
VS
Snapdragon 865
Tiger T700
Snapdragon 865

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Unisoc Tiger T700 (с графикой ARM Mali-G52 MC2) и Qualcomm Snapdragon 865 (Adreno 650). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Unisoc Tiger T700
  • Выше частота графического ускорителя (на 45%)
  • Более новый - выпущен на 1 год и 4 месяца позже
Преимущества Qualcomm Snapdragon 865
  • Показывает в 22.6 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает существенно больше (в 3.1 раза) баллов в AnTuTu 8 – 580K vs 185K
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Tiger
  • Меньший размер транзистора (7 против 12 нанометров)
  • На 58% выше частота процессора (2840 против 1800 МГц

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Tiger T700
vs
Snapdragon 865

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Tiger T700
185901
Snapdragon 865 +212%
580063
CPU 67597 182344
GPU 36709 220987
Memory 37643 102933
UX 44936 88593
Total score 185901 580063

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Tiger T700
346
Snapdragon 865 +168%
929
Multi-Core Score
Tiger T700
1289
Snapdragon 865 +163%
3391
Image compression - 164.1 Mpixels/s
Face detection - 26.1 images/s
Speech recognition - 49.6 words/s
Machine learning - 50 images/s
Camera shooting - 29.5 images/s
HTML 5 - 3.25 Mnodes/s
SQLite - 880 Krows/s

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile - 60 FPS
[Ultra]
Call of Duty: Mobile - 61 FPS
[Ultra]
Fortnite - 30 FPS
[Ultra]
World of Tanks Blitz - 60 FPS
[Ultra]
Genshin Impact - 60 FPS
[Ultra]
Mobile Legends: Bang Bang - 59 FPS
[Ultra]
Смартфон - Xiaomi Mi 10 Pro
1080 x 2340
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Tiger T700 и Snapdragon 865

Центральный процессор

Архитектура 2x 1.8 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55		 1x 2.84 ГГц – Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
3x 2.42 ГГц – Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
4x 1.8 ГГц – Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
Количество ядер 8 8
Частота 1800 МГц 2840 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Кэш L1 - 512 КБ
Кэш L2 - 1 МБ
Кэш L3 - 4 МБ
Техпроцесс 12 нм 7 нм
TDP 10 Вт 10 Вт

Графический ускоритель

GPU ARM Mali-G52 MC2 Adreno 650
Архитектура Bifrost Adreno 600
Частота GPU 850 МГц 587 МГц
Вычислительных блоков 2 2
Шейдерных блоков 32 512
FLOPS 54.4 Гфлопс 1228 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 1866 МГц 2750 МГц
Шина 2x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность - До 44 Гбит/сек
Объем До 6 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Hexagon 698
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 UFS 3.0, UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 2160 x 1080 3840 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 16МП 1x 200МП, 2x 25МП
Запись видео 1K при 30FPS 8K при 30FPS, 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS 8K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - X55
Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 24
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 2000 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 316 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.0 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Март 2021 года Декабрь 2019 года
Класс Бюджетный Флагман
Номер модели - SM8250
Официальный сайт - Сайт Qualcomm Snapdragon 865

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