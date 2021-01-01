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Tiger T700 против Exynos 7420

Tiger T700
VS
Exynos 7420
Tiger T700
Exynos 7420

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Unisoc Tiger T700 (с графикой ARM Mali-G52 MC2) и Samsung Exynos 7420 (Mali-T760 MP8). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Unisoc Tiger T700
  • Более новый - выпущен на 6 лет и 1 месяц позже
  • Набирает существенно больше (на 65%) баллов в AnTuTu 8 – 185K vs 112K
  • Меньший размер транзистора (12 против 14 нанометров)
  • Выше частота графического ускорителя (на 10%)
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Samsung Exynos 7420
  • Показывает в 5.6 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • На 17% выше частота процессора (2100 против 1800 МГц

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Tiger T700
vs
Exynos 7420

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Tiger T700 +65%
185901
Exynos 7420
112424
CPU 67597 4908
GPU 36709 9819
Memory 37643 27550
UX 44936 25547
Total score 185901 112424

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Tiger T700 +33%
346
Exynos 7420
260
Multi-Core Score
Tiger T700 +50%
1289
Exynos 7420
861
Image compression - 61.65 Mpixels/s
Face detection - 8.56 images/s
Speech recognition - 21.15 words/s
Machine learning - 14.05 images/s
Camera shooting - 7.73 images/s
HTML 5 - 1.24 Mnodes/s
SQLite - 293.4 Krows/s

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Tiger T700 и Exynos 7420

Центральный процессор

Архитектура 2x 1.8 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55		 4x 2.1 ГГц – Cortex-A57
4x 1.5 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 1800 МГц 2100 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L2 - 512 КБ
Техпроцесс 12 нм 14 нм
Количество транзисторов - 2 млрд.
TDP 10 Вт 7 Вт

Графический ускоритель

GPU ARM Mali-G52 MC2 Mali-T760 MP8
Архитектура Bifrost Midgard
Частота GPU 850 МГц 772 МГц
Вычислительных блоков 2 8
Шейдерных блоков 32 128
FLOPS 54.4 Гфлопс 302 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 11 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 1866 МГц -
Шина 2x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность - До 24.8 Гбит/сек
Объем До 6 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Нет
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 eMMC 5.1, UFS 2.0
Макс. разрешение дисплея 2160 x 1080 2560 x 1440
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 16МП 1x 24МП, 2x 16МП
Запись видео 1K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - Shannon 333
Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 6
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 450 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 4
Bluetooth 5.0 4.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Март 2021 года Апрель 2015 года
Класс Бюджетный Флагман
Официальный сайт - Сайт Samsung Exynos 7420

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Комментарии

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