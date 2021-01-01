Tiger T700 против Exynos 7880
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Unisoc Tiger T700 (с графикой ARM Mali-G52 MC2) и Samsung Exynos 7880 (Mali-T830 MP3). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
27
18
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
15
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
59
42
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
32
22
Основные отличия
Преимущества Unisoc Tiger T700
- Более новый - выпущен на 4 года и 3 месяца позже
- Набирает существенно больше (на 79%) баллов в AnTuTu 8 – 185K vs 103K
- Меньший размер транзистора (12 против 14 нанометров)
- Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Samsung Exynos 7880
- Показывает на 31% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- На 6% выше частота процессора (1900 против 1800 МГц
- Выше частота графического ускорителя (на 12%)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 8
|CPU
|67597
|39513
|GPU
|36709
|18567
|Memory
|37643
|25235
|UX
|44936
|21853
|Total score
|185901
|103794
GeekBench 5
Single-Core Score
Tiger T700 +142%
346
143
Multi-Core Score
Tiger T700 +41%
1289
911
|Image compression
|-
|66.05 Mpixels/s
|Face detection
|-
|8.32 images/s
|Speech recognition
|-
|19 words/s
|Machine learning
|-
|12.9 images/s
|Camera shooting
|-
|5.36 images/s
|HTML 5
|-
|1.22 Mnodes/s
|SQLite
|-
|331.2 Krows/s
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Tiger T700 и Exynos 7880
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 1.8 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
|8x 1.9 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|1800 МГц
|1900 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8-A
|Техпроцесс
|12 нм
|14 нм
|Количество транзисторов
|-
|2 млрд.
|TDP
|10 Вт
|4 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|ARM Mali-G52 MC2
|Mali-T830 MP3
|Архитектура
|Bifrost
|Midgard
|Частота GPU
|850 МГц
|950 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|3
|Шейдерных блоков
|32
|16
|FLOPS
|54.4 Гфлопс
|71 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|1.2
|Версия DirectX
|11
|11
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4
|Частота памяти
|1866 МГц
|1033 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 32 Бит
|Пропускная способность
|-
|До 16.5 Гбит/сек
|Объем
|До 6 ГБ
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|2160 x 1080
|1920 x 1200
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 48МП, 2x 16МП
|1x 16МП, 2x 8МП
|Запись видео
|1K при 30FPS
|1K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 30FPS
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 7
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 100 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|4.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Март 2021 года
|Январь 2017 года
|Класс
|Бюджетный
|Бюджетный
|Официальный сайт
|-
|Сайт Samsung Exynos 7880
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